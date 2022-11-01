新华社北京10月31日电（记者赵文君）按照中央宣传部文娱领域治理有关工作部署，市场监管总局会同中央网信办、文化和旅游部、广电总局、银保监会、证监会、国家电影局等七部门31日联合印发《关于进一步规范明星广告代言活动的指导意见》，自公布之日起实施。

指导意见站在推进文娱领域综合治理的高度，充分整合现有法律法规和政策性文件，综合运用市场竞争、行业管理、监管执法、行业自律、社会监督等多种措施，构建起规范明星广告代言活动的治理体系，为维护好明星代言领域清朗空间提供新的制度支撑。

新华社北京10月31日电文化和旅游部近日出台《演出经纪人员资格证管理规定（试行）》和《演出经纪人员继续教育实施意见》，加强演出经纪人员队伍建设，进一步提高演出经纪人员管理和服务水平。

“演出经纪人员资格”是列入《国家职业资格目录》的准入类专业技术人员职业资格。《演出经纪人员资格证管理规定（试行）》共16条，主要明确资格证的组织管理和资格证的申领、变更、补发及注销规定。同时，明确了上述业务的办理流程。

《演出经纪人员继续教育实施意见》明确了演出经纪人员继续教育的指导思想和工作目标，细化了工作机制和内容形式，建立继续教育学时记录制度，鼓励各级文化和旅游行政部门和用人单位将继续教育情况作为表彰奖励、晋升等的重要参考。

(责编：王震、陈键)

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