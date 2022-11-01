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前9月新开工高速路和普通国省道项目299个

2022年11月01日08:40 | 来源：新华社
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　　据新华社北京10月31日电（记者叶昊鸣）记者31日从交通运输部获悉，今年1至9月，全国新开工高速公路和普通国省道项目299个，建设总里程9645公里，项目总投资8826亿元。

(责编：王震、陈键)
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