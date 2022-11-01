人民网北京11月1日电 （记者王连香）10月31日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）披露了2022年三季度财务决算。前三季度，铁路发展稳中有进，全国铁路固定资产投资完成4750亿元，进度较去年同期提高1.8个百分点，投产新线2381公里；国家铁路发送货物29.21亿吨，同比增长6.3%。受多点散发疫情的超预期影响，国家铁路发送旅客13.3亿人次，同比下降33.3%，国铁集团实现营业总收入7823亿元，净利润亏损947亿元，其中三季度当季净利润亏损环比收窄200亿元。

国铁集团财务部负责人介绍，今年以来，国铁集团统筹疫情防控和铁路重点工作，持续推动铁路高质量发展。

一是精准高效抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，根据国务院联防联控机制相关要求和疫情发展态势，果断停开减开涉疫地区旅客列车，限售停售涉疫地区车票，控制旅客列车载客量，严格落实测温扫码、分散候车、通风消毒等站车疫情防控措施，坚决防止疫情通过铁路传播。从严从紧做好铁路口岸疫情防控工作，坚持人、车、物、环境“四位同防”，有效防范了输入性疫情。优先保障防疫物资运输，前三季度累计运输防疫物资1493批、6960吨，有力服务了全国疫情防控大局。

二是努力改善运输经营质效。聚焦“防风险、保安全、迎二十大”，开展安全生产大检查和安全专项整治行动，铁路运输安全总体稳定。落实中央关于做好物流保通保畅工作部署要求，深入开展货运攻坚战大会战，全力保障国计民生重点物资运输，单日装车数量屡创历史新高，前三季度，国家铁路累计发送货物29.21亿吨，同比增长6.3%，其中发送电煤11亿吨，同比增长17%。中欧班列累计开行1.2万列、发送货物118万标箱，同比分别增长7%、8%；西部陆海新通道海铁联运集装箱累计发送货物55.5万标箱，同比增长22%。积极克服疫情影响，灵活制定旅客列车开行方案，满足旅客安全出行需求，全国铁路旅客周转量占全社会客运周转量份额同比提高3.1个百分点，市场份额逐步提升。

三是加快推进铁路建设。充分发挥铁路基础建设有效投资对稳住经济大盘的拉动作用，科学有序推进川藏铁路等重点工程建设，前三季度全国铁路固定资产投资累计完成4750亿元，其中在老少边及脱贫地区完成投资2381.3亿元；投产新线2381公里，其中高铁1198公里。推动纳入规划、条件成熟的项目应开工、尽开工、早开工，京雄商高铁雄安新区至商丘段、南昌至九江高铁等5个项目已开工建设，年内还将推动成都至重庆中线高铁、天津至潍坊高铁等20个项目陆续开工，年内新开工项目累计建设新线总里程达5387公里，投资总规模达11981亿元。

(责编：王连香、吕骞)

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