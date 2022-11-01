人民网北京11月1日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国气象局、国家林草局等九部门联合发布了《建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案》（以下简称《实施方案》），提出到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立。

《实施方案》作为国家碳达峰碳中和“1+N”政策体系的保障方案之一，明确我国碳达峰碳中和标准计量体系工作总体部署，为相关行业、领域、地方和企业开展碳达峰碳中和标准计量体系建设工作起到指导作用。

《实施方案》提出，到2025年，碳达峰碳中和标准计量体系基本建立。到2030年，碳达峰碳中和标准计量体系更加健全。到2060年，技术水平更加先进、管理效能更加突出、服务能力更加高效、引领国际的碳中和标准计量体系全面建成，服务经济社会发展全面绿色转型，有力支撑碳中和目标实现。

《实施方案》围绕建立完善碳达峰碳中和标准计量体系，提出了完善碳排放基础通用标准体系、加强重点领域碳减排标准体系建设、加快布局碳清除标准体系、健全市场化机制标准体系、完善计量技术体系、加强计量管理体系建设、健全计量服务体系7个方面的24项重点任务，明确了实施碳计量科技创新工程、碳计量基础能力提升工程、碳计量标杆引领工程、碳计量精准服务工程、碳计量国际交流合作工程5项重点工程，开展双碳标准强基行动、百项节能降碳标准提升行动、低碳前沿技术标准引领行动、绿色低碳标准国际合作行动4项重点行动，并对协调推动各项工作落实提出相应要求。

据悉，下一步，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国气象局、国家林草局将会同有关部门，扎实抓好《实施方案》贯彻落实，统筹推进碳达峰碳中和标准计量体系建设，支撑如期实现碳达峰碳中和目标。

(责编：王震、吕骞)

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