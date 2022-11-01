李平 汪峰

“方方正正、排灌便利、交通便捷，抗灾能力和粮食生产能力都提高了很多，这才是真正的千年良田！”近日，浙江杭州建德市大同镇高标准农田建设示范区迎来丰收，种粮大户望着连绵金黄的水稻发出感慨。

去年12月，建德市委第四巡察组巡察市农业农村局指出“全市8万亩粮食生产功能区内尚有‘非粮化’面积2.267万亩整治进度缓慢”问题，今年9月，该问题纳入浙江省委重大巡视问题清单。建德对照省委巡视通报“推进整治耕地‘非农化’、基本农田‘非粮化’不够有力有效”的共性问题，自查自纠、举一反三，将粮食功能区“非粮化”专项整治列入重点工作项目，同时结合高标准农田建设，大力打造浙西“生态粮仓”。

航头镇是建德市花卉苗木种植大镇，全镇耕地内种植苗木有3000余亩。为更好完成“非粮化”整治工作，自去年12月以来，航头镇干部通过“看到、走到、问到”，深入实地，将“非粮化”整治工作意义、政策、时间节点等进行立体式宣传，最大程度化解农业龙头企业业主抵触情绪，用时2个月完成近千亩苗木的签约和迁移，并整合南山畈粮食功能区形成1500亩的高产田。

大同镇是建德市粮食生产功能区面积最大的乡镇，境内有良田15000余亩，但“非粮化”及抛荒耕地面积达4800余亩。自深入开展“非粮化”整治工作以来，全镇已完成粮食功能区“非粮化”整治1400余亩、抛荒田整治3400余亩，基本完成“非粮化”整治任务。与此同时，该镇按照高标准粮食功能区的建设要求，打造了2.4万亩“田成方、路成网、渠成系、土肥沃、智慧管”的高标准农田示范区，每亩粮食产量比原先提高350斤。

“在做好‘非粮化’整治的同时，我们还计划用4年时间对全市‘非粮化’整治后的粮食功能区进行基础设施提升，全力守好百姓的‘饭碗田’。”建德市农业农村局党组书记、局长邱剑娟说。

据了解，建德市现有粮食生产功能区191个，涉及14个乡镇街道。截至2022年9月底，建德市完成“非粮化”整治面积1.12万亩，剩余部分也将完成优化调整工作。“‘非粮化’农田整治完成后，按照一年种一季粮食作物的要求，预计全年将新增1130吨粮食，助力粮食综合生产能力提升。”

(责编：王震、陈键)

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