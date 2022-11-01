孙 瑜

10月31日，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称火箭院）抓总研制的长征五号B遥四运载火箭（以下简称长五B火箭）在海南文昌发射场点火升空，将梦天实验舱送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

历经两年多时间，长五B火箭打通首飞、天和、问天、梦天四关，建“宫”大业正式通关。

第一关：首飞

2020年5月5日，长五B火箭成功首飞，正式拉开我国载人航天工程“第三步”任务的序幕。这枚身高54米、起飞重量近850吨的“大火箭”腾空而起，约488秒后，新一代载人飞船试验船等有效载荷与火箭成功分离进入预定轨道，我国空间站阶段的首次飞行任务告捷。

“我们的火箭是好样的！”时任火箭院长五B火箭结构系统设计师的冯韶伟说，“首飞任务比平时多一次星箭联合操作、分罩和拆卸工作，操作量也翻了一倍，但我们的火箭经受住了所有考验。”

第二关：天和

2021年4月，长五B火箭引箭弦上，整装待发。发射天和核心舱是空间站建造的首战，标志着我国空间站建造进入全面实施阶段，意义重大。

随着发动机关机、抛整流罩等一系列动作的完成，长五B火箭在星箭分离的那一刻圆满完成了自己的使命，首次担任火箭院长五B火箭测量系统总指挥的陈胜哲心里紧绷了许久的那根弦终于得以放松下来。

第三关：问天

2022年7月24日14时22分，长五B火箭顶着海南的炎炎烈日，从文昌航天发射场腾空而起，一跃冲天，经过约500秒飞行，成功将问天实验舱送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

作为中国空间站三舱组合体构型的第二个舱段，问天实验舱的成功发射为中国天宫空间站的如期建成注入了强大底气，奠定了坚实基石。

“龙起龙楼问天宫，千里牵记屏息同。仲夏琼崖传佳音，玉汝而成不捐功。”亲眼目送长五B火箭飞天后，火箭院长五系列火箭载荷与力学环境主管设计胡鹏翔，写下这首诗记录自己的心情。

第四关：梦天

2022年10月31日，长五B火箭迎来建“宫”大业收官之战。它要助力梦天实验舱奔赴太空，将其准确送入与天和核心舱共面、共轨的转移轨道。在发射现场，火箭院长五系列火箭总体设计师刘秉和试验队员们深感责任重大。

为满足空间站大舱段发射任务要求，长五B火箭突破了大型低温动力系统的循环预冷技术、零秒脱落气液连接器技术等，提升了零窗口发射适应能力；在国内首次实现了无辅助动力系统情况下、大推力发动机直接关机后高精度入轨控制的技术突破，解决了舱箭分离安全性的难题。

当长五B火箭成功将梦天实验舱送入预定轨道，坚守多时的刘秉和试验队员们露出了欣慰的笑容。逐梦苍穹，长五B火箭通关！

(责编：王震、陈键)

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