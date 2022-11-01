记者去哪儿：秋叶渐入观赏期 带你打卡秋日限定美景
2022年11月01日08:48 | 来源：人民网
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提到秋天，你会想到什么？是“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”这样的绝美古诗，还是满天缤纷的银杏落叶？
从近期开始，北京公园里的彩叶树逐步进入最佳观赏期，呈现出黄、橙、红、绿叠加的多彩景色。
记者了解到，近年来，北京市不断加强园林生态修复与环境整治，公园的园林生态环境得到持续优化。
这个秋天，你打算去哪里打卡？本期《记者去哪儿》就邀请您，跟着我们的镜头看看那些不容错过的赏秋胜地。
(责编：王震、吕骞)
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