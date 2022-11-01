人民网北京11月1日电 （记者李栋）眼下，我国秋粮收获已过九成，基本实现丰收到手。

据农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮已收获11.91亿亩，完成91.2％，进度同比快0.8个百分点。我国六个粮食主产区中，东北、黄淮海、西北地区秋粮长势为近几年最好水平，大豆油料扩种成效明显。

近期，在河南省安阳市安阳县永和镇利英种植专业合作社，前来售粮的车辆络绎不绝，金灿灿的玉米大小匀称，颗粒饱满，晶莹剔透。

“今年，合作社共种植了700多亩玉米，一亩地能收1100斤玉米，并与中央储备库林州分库、中央储备库滑县道口分库及中央储备库淇县高村直属库签订了收购合同，让乡亲们卖放心粮、舒心粮。”合作社经理贠志军望着丰收的玉米，喜悦之情溢于言表。

据了解，今年安阳县秋粮播种面积49.3万亩，已全部收获完毕，预计总产27万吨。“目前，全县秋粮收购以市场化收购为主要收购渠道，呈现购销两旺的良好局面。其中，玉米穗收购价每公斤0.65元左右，玉米粒每公斤1.32元左右。”安阳县农业农村局相关负责人介绍。

今年，为调动农民种粮积极性，中央财政提前下达耕地地力保护补贴1205亿元，继续提高小麦、稻谷最低收购价，先后下拨实际种粮农民一次性补贴400亿元，比上年翻了一番。

在重农抓粮的强大合力下，今年夏粮面积增加了138万亩，早稻增加31.5万亩，秋粮面积也稳中有增，超过13亿亩，为全年粮食丰收夯实基础。

综合施策之下，今年夏粮产量2948亿斤，比上年增加28.7亿斤，早稻产量562.5亿斤，比上年增加2.1亿斤，秋粮有望再获丰收。

另据了解，农业农村部要求各地在毫不动摇抓好秋粮收获的同时，保质保量完成秋冬种工作。据农情调度，全国秋冬种进展总体顺利，截至10月31日，全国冬小麦已播85.6％，冬油菜已播86.8％。

(责编：王震、吕骞)

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