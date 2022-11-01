杨 明

图为SK海力士利川工厂。 本报记者 杨 明摄

近日，韩国最大的两家半导体企业三星电子和SK海力士相继发布三季度业绩报告，单季净利润均出现较大幅度下降。业界分析认为，韩国半导体产业整体萎靡不振的直接原因是全球经济疲软导致的需求下滑，加之美国对华恶意限制带来的风险，韩国半导体产业可能提前“入冬”。

三季度业绩报告显示，SK海力士当季销售额为10.98万亿韩元,同比减少6.9%，营业利润为1.66万亿韩元，同比降幅高达60.3%。SK海力士社长卢钟元表示：“宏观经济的不确定性加上地缘政治因素，这是史无前例的严重情况，企业经营目前非常艰难。”

三星电子也未能幸免，三季度销售额为76.78万亿韩元，同比增长3.79%，但净利润仅9.39万亿韩元，同比下滑高达23.62%。其中，一直给三星电子带来丰厚利润的半导体事业部三季度营业利润仅5.12万亿韩元，较上一季度的9.98万亿韩元下滑了48.7%。

半导体产业作为韩国的核心产业，其出口额占韩国整体出口的五分之一，目前整个产业面临的困境是行业萧条和全球整体环境等综合因素作用的结果。在新冠肺炎疫情和通货膨胀的联手冲击下，消费者的钱包“变薄”，电脑、智能手机等电子产品需求大幅减少。数据显示，今年三季度，全球智能手机市场同比萎缩9%，是2014年以来同期最差表现。笔记本电脑出货量也正以数十年来最快速度下滑。DRAM（动态存储器）和NAND（闪存）等半导体核心零部件需求随之锐减，销量和价格呈现同向下降。SK海力士表示，目前存储芯片供应超过需求，三季度用于设备和服务器的DRAM芯片价格环比下降约20%，服务数据存储市场的NAND芯片价格下跌超20%。一旦企业生产成本节约的幅度难以抵消价格的下降幅度，营业利润大幅减少是必然结果。

不仅如此，苹果撤回了上月推出的iPhone 14系列的增产计划，业界认为三星电子下半年的智能手机出货量也将下滑，预计仅为1.29亿部，比去年减少5.8%。受需求下滑影响，三星电子在三季度将半导体销售额第一的位置让给了台积电。台积电作为半导体代工领域排名世界第一的企业，与经历严重萧条的存储器半导体企业相比，受到的影响相对较小。

美国对华半导体产业的限制也阻碍了韩国半导体企业的发展。三星电子和SK海力士在中国分别投资了170.6亿美元和249亿美元，拥有大规模的半导体生产基地。特别是SK海力士在中国生产的DRAM和NAND产品分别占到企业相关产品产量的45%和25%，受到的影响更为明显。

业界预测，半导体产业的萧条至少会持续到明年。随着贷款利率的急剧上涨，企业也在减少对数据中心等基础设施的投资，特别是在半导体价格下降的趋势中，企业推迟购买产品的情况越来越多。业内预计，年末三星电子和SK海力士的半导体库存将达到历史最高值。

面对低价格、低销量、高库存的窘境，企业已开始“生存竞争”。SK海力士决定，明年投资规模将比今年减少50%以上，并以收益性较低的产品为中心推进减产。预计SK海力士明年的投资额将创下2008年国际金融危机以来的新低。企业相关人士表示：“在未来一段时间内，将维持减少投资和生产基调，使市场的供需平衡恢复正常。”据悉，美国的美光和日本的铠侠等半导体生产企业均作出减产决定。

与之相对，三星电子采取的做法则更为积极。企业相关人士表示，尽管半导体产业将进入严冬，但三星电子保持技术领先的战略将继续延续，并以尖端技术为中心增加设备投资，不以调节供应量为目的实施人为减产，在密切关注市场的基础上，随时做好应对需求出现逆转的准备。

(责编：王震、陈键)

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