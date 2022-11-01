禹 洋

最近，随着几大芯片行业巨头三季报相继出炉，芯片市场明显感受到阵阵寒意。

三季度财报显示，三星电子营业利润同比锐减三成，SK海力士营业利润同比减超60%，德州仪器虽然三季度营收好于预期，但对四季度营收也持悲观态度。

导致芯片市场“寒潮”来袭的主要原因是需求不振。近几个月，受全球经济增长乏力、通货膨胀加剧、利率上升等因素影响，智能手机、笔记本电脑等消费电子产品和存储设备的需求量急剧下降，芯片价格下滑，重挫芯片生产企业利润。

面对市场需求和芯片价格“双低迷”局面，不少芯片生产商开始削减投资和产能。当然，也有芯片生产商选择另辟蹊径，开拓存储芯片之外的其他市场。三星电子最近在公开场合表达了拓展汽车芯片业务的意愿。随着智能汽车的发展，汽车芯片需求量上升。市场研究机构数据显示，去年汽车半导体市场的价值为450亿美元，预计到2026年将达到740亿美元。

逆周期而动，不失为一项大胆的选择。在三星电子的发展历程中，不止一次利用反周期投入扩大市场，在竞争对手收缩规模时，反其道而行之，通过加大投入，扩大产能，进一步打压价格，让对手加剧亏损，进而占领市场份额。

面对存储芯片市场低迷，推动芯片产品多元化也是抵御风险的一种方式。以美国芯片巨头德州仪器为例，其模拟和嵌入式芯片产品品类齐全，覆盖消费、工业、汽车、航空航天等领域。在消费电子产品需求疲软之时，其汽车芯片、通信设备芯片等营收仍保持增长，这也是德州仪器三季度营收保持稳定的原因之一。

无论是顺势而为，还是逆势而动，芯片生产企业都需要熬过这个寒冬。行业预测认为，从中长期来看，随着人工智能、大数据、元宇宙等新兴产业规模不断扩大，全球对服务器存储芯片的需求仍会持续增加，芯片行业仍有可能重回增长周期。

(责编：王震、陈键)

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