丁俊发

党的二十大报告提出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。这为我国农产品电商发展指明了方向，提出了更高的要求。未来五年，如何实现农产品电商的高质量发展，现在还存在哪些不足，如何解决这些问题，这都是流通行业、电商行业要认真思考的问题。

产业链不完善，供应链缺优化，价值链欠提升，这是高质量发展农产品电商必须要解决的问题。

供应链有三个核心。第一个核心是资源整合，其中资源包括物质资源，也包括非物质资源；包括内部资源，也包括外部资源。现在美国把供应链作为一种武器，企图通过扰乱供应链削弱中国的发展速度，其“断链”、工厂迁移、增加关税等针对的都是供应链。

在流通过程中间，农产品电商运作中一些环节成本仍然比较高，包括交易成本、物流成本、管理成本等，这正说明供应链还并不优化，需要进行更进一步的资源整合。

第二个核心是功能集约。功能包括商流、物流、信息流、资金流。之所以中央提出要加快建设全国统一大市场，是因为当前全国统一大市场建设过程中还存在一些问题，有很多堵点，很多短板并没有完全打通，造成发展比较粗放。

第三个核心是产业融合。电商是第三方服务商，发展平台经济就要考虑如何与实体经济，包括工业品生产、农产品生产紧密融合在一起，形成“你中有我，我中有你”的格局。但目前产业融合度不高，这是农产品电商实现高质量发展必须突破的一个关键问题。

党的二十大报告提出，我国已完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务，实现第一个百年奋斗目标。作为世界第二大经济体，我国经济总量占世界经济的比重达18.5%。进入中等收入水平的人口超过4亿人，形成了全球规模最大、最具成长性的中等收入群体。伴随生活方式的变革，消费者更加注重生活质量的提高。个性化、品牌化、体验化、速时化的消费特征更趋明显，电商要适应这样的发展趋势，产品、模式、业态，特别是服务的提升显得更为重要。

近年来，我国消费互联网应用在全世界影响力越来越大，发展得非常好。下一步，要研究如何把消费互联网和产业互联网深度融合。所谓的产业互联网包括生产互联网，生产互联网又包括工业生产、农业生产、服务业生产。把消费互联网和产业互联网深度融合，就需要双向运作，共同发力。要有技术装备部门、金融部门参与，要把创新放在第一位，激发市场主体活力。提升消费互联网和产业互联网的融合度就是提升价值链，开拓更大发展空间。

新时代以来，我们坚持精准扶贫、尽锐出战，打赢了人类历史上规模最大的扶贫攻坚战。在整个精准脱贫攻坚战中，农产品电商发挥了重要作用。过去大量农产品都堆在田间地头，从农村运出去很困难，现在农产品电商有了长足发展，他们急农民之所急，帮农民之所需，铺设渠道，拓展销路，为农民解决了很大问题。

下一步，互联网还要继续服务乡村振兴，为巩固农民脱贫，继续做大做强农产品电商。为了创造良好的外部环境，国家正在规划建设一批商贸物流枢纽和冷链基地，农产品电商要利用好这些基础设施，把握难得的发展机遇。畅通农产品流通，农产品电商大有可为。（作者系商务部现代供应链专家委员会成员）

(责编：王震、陈键)

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