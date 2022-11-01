李华林

外资企业在国内上市又迎政策红利。近日，国家发改委等6部门公布《关于以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的若干政策措施》，提出支持符合条件的外商投资企业通过在主板、科创板、创业板、北京证券交易所上市，在新三板基础层和创新层挂牌，以及发行公司信用类债券进行融资。

支持外资投资企业到A股上市一直是我国政策鼓励的方向。早在2017年，国务院就发布《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，提出外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市等，打开了外资企业在国内上市的大门。在当前外部环境日益复杂，单边主义、保守主义抬头的形势下，我国重申支持外资企业A股上市，再次向世界传递出无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放不会改变的决心意志。

A股市场向外资企业敞开大门非常必要且重要。一方面，支持外资企业在A股上市有利于进一步推动我国资本市场对外开放及人民币国际化进程，促进我国资本市场与国际资本市场互联互通，畅通国内国际双循环。

另一方面，鼓励规范运作、效益良好的外商投资企业在A股上市，是资本市场优化资源配置功能的体现，将有效改善现有上市公司结构，大大提升上市公司整体质量，使资本市场更好地反映我国经济发展的良好现状。同时，一批优秀外商投资企业的上市，能发挥出“鲇鱼效应”，助力上市公司完善治理结构、提升管理水平，引导投资者特别是机构投资者进行长期投资和价值投资。

近年来，通过实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，我国营商环境不断优化，跨境投融资结构不断改善，外商来华投资兴业意愿也始终保持在较高水平。可以预见，随着A股市场的进一步开放，将激发越来越多外资企业奔赴A股市场的热情。

但外资企业发行股票是一项复杂工程，牵涉到证监会、外汇局、发改委等多个职能部门，涉及外资持股比例要求、投资产业限制等多项规定，从过往实践看，为外资企业打开登陆A股市场的方便之门，还需多方努力：包括全面推进注册制改革，简化审批流程，缩短上市时间，提升外资企业上市便利度；持续完善外资上市企业信息披露制度，深化与境外监管部门合作，提高我国资本市场配置全球资本要素的能力；进一步落实外资企业上市操作细则，根据不同类别的企业特点，针对性地进行上市培训辅导，努力在更高层次、更广范围实现“引进来”等。

当然，支持外资企业到A股上市，不意味着搞“特殊化”。监管部门应本着国民待遇的原则，依据现有发行上市标准及程序，受理外商投资企业的A股上市申请，并严格审核发行标准，防止热钱借机炒作。对于外资企业来说，则应提前做好功课，积极适应我国监管要求，遵守本地市场游戏规则，以更好地分享我国资本市场发展红利，更充分参与到中国经济高质量发展中去。

(责编：王震、陈键)

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