今天，梦天实验舱

从我国唯一的海边发射场

文昌航天发射场成功发射

你心里是否也有这样一个疑问

——为什么要在海边建发射场？

西昌为文昌做准备

二者渊源竟这么深

早在上世纪60年代

为了应对复杂的国际局势

我国曾规划

让酒泉卫星发射中心逐步搬家

往哪里搬？

海南岛最为理想

但受安全、交通、通信等基础条件限制

钱学森等老一辈航天人考虑

在三线地区先建一个发射场

为向南发展积累经验、培养人才

做好准备

西昌卫星发射中心由此而来

随着中国航天事业的逐步发展

国家实力逐步加强

在海南建设发射场的建议

再次被提出

但海南全省

三万五千多平方公里的面积

哪里才是新发射场的最佳选址呢？

经过多方面的考虑

最终拥有清澜港的文昌市龙楼镇

成为首选

2007年8月

党中央、国务院做出重大决策

在海南省文昌市龙楼镇

建设新型航天发射场

由西昌卫星发射中心管理

建设航天强国

为何离不开文昌发射场

时任西昌卫星发射中心副总工程师

文昌航天发射场总设计师周凤广说：

“航天大国向航天强国迈进

在海边建设发射场

是必然趋势”

当时国家已经开始规划

大推力火箭的研制

为之后建设空间站，发射重型卫星

探索太阳系内天体做准备

文昌航天发射场

位于北纬19度

是目前中国纬度最低的航天发射场

纬度低，火箭发射时

就可以借助一部分地球自转速度

节省火箭燃料

此外文昌航天发射场的发射塔架

离海边仅800米

不仅便于海上运输

而且面向大海

火箭发射的射向范围更宽

火箭落区也更加安全

双眼接近失明

他和战友搭起“通天塔”

文昌航天发射场

从2009年开始建设到交付使用

只有5年的时间

为了能按时完成建设

负责塔架工作的周湘虎

日夜都在施工现场

“钢筋表面温度超过60摄氏度

整个就是一股热浪打在我身上

刺眼毒辣的阳光就刺得我眼睛生疼

浇筑混凝土时

水蒸气跟混凝土夹杂着水泥灰

呛得我眼睛也流泪”

海岛的夏日白天日光刺眼

晚上又长时间接触电焊弧光

一次熬夜施工后

周湘虎视网膜脱落

左眼永久失明

右眼视力退到0.04

上级给周湘虎重新安排了工作

但经过简单的休息治疗

周湘虎又坚持走进了工地

一直坚持到发射场完工

当发射塔架“拥抱”住

长五火箭的时候

周湘虎特地赶来观看

“我看不清楚

但我相信它一定很美很漂亮”

从西昌到文昌

从长征故地到扎根海岛

一代又一代的航天人

执着前行，永不言弃

△2022年10月31日，梦天实验舱发射现场

今天15时37分中国空间站梦天实验舱

在文昌航天发射场成功发射

在太空与海洋的交汇处

这座年轻的发射场重新启程

带着人类探索宇宙的梦想

继续飞向太空

为中国航天点赞

监制丨马烨

主编丨孙毛宁 梁晨

编辑丨王吴恺馨

视频编辑丨崔晨耘

(责编：徐婵、白宇)

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