10月28日，海澜之家集团股份有限公司公布其三季度财报。数据显示，公司前三季度实现营收136.75亿元，归母净利润17.49亿元。其中第三季度实现营收增长3.43%至41.59亿元，归母净利润同比增长19.19%至4.74亿元。

海澜之家相关负责人介绍，近年来，公司高度重视数字化、信息化方面的投入，不断完善覆盖产业链全过程的信息系统。目前，公司的信息系统已经实现了从供应商信息到产品研发、入库，从仓储数据、货品调配再到门店销售的信息全覆盖，建立了大数据系统，保持整个产业链的信息畅通。

海澜之家品牌围绕“国民品牌”的定位稳健运营，一方面重新梳理并优化产品结构，使其在年龄、功能、场景和品类等层面跨越更广维度；另一方面通过IP联名、新兴业态融合等方式打造品牌力，以当下年轻人喜闻乐见的方式，为品牌注入新的活力和可能。公司根据不同年龄段的消费习惯以及不同平台的人群特点，加强品类研发，铺宽度，挖深度，在品牌年轻化的道路上，从不同维度触达新一代的年轻消费者。

公司依托庞大的门店数量，针对消费数据，建立分析模型，预测分析销售缺口，洞察消费偏好，提升门店运营效率的同时，用大数据驱动产品企划与设计研发环节。此外，公司积极培育和引进“强开发、强快反”能力的优质供应商，通过“快速补单、快速上新”的方式不断补充货品，快速响应市场需求，提高货品动销率，形成供应链核心竞争力。 报告期内，公司研发费用超亿元，同比增长93.75%。

该负责人表示，未来，海澜之家将不断加码研发、资金与人员投入，运用创新技术，持续推动自动化裁剪技术在服装行业的运用，同时联动上下游企业发展，共同驱动行业数字化、智能化转型变革。

(责编：曹淼、李源)

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