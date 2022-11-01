人民网北京11月1日电 （记者许维娜）记者从国家发展改革委获悉，国家发展改革委价格认证中心日前召开第四届价格认定专家视频会，具体部署新阶段价格认定重点工作。

国家发展改革委价格认证中心主任吴涧生介绍，党的十八大以来，涉纪价格认定工作保持力度不减，成为全系统的一项核心业务和工作品牌。去年国家《监察法实施条例》的发布施行，第208条将“价格认定”作为其不可或缺的法定程序、法定环节，标志着涉纪价格认定工作步入依法认定新阶段。

“进入新发展阶段，新时代党的建设新的伟大工程深入推进，对开展涉纪工作提出了新的更高要求。”吴涧生表示，下一阶段，大家要立足本职，守正创新，踔厉奋发，不断推动涉纪价格认定工作再上台阶，更好服务党和国家事业发展全局。

国家发展改革委价格认证中心价格认定处处长张武围绕过去两年来涉纪价格认定工作取得的成效及存在的问题进行了梳理，重点介绍了第三届价格认定专家工作和第四届专家库换届情况，并对专家下阶段做好相关支持工作提出具体纪律要求，同时对专家长期以来做出的积极贡献、付出的辛勤劳动致以衷心的感谢。

会上，有12位专家代表先后发言，介绍了各自专业优势和特点，并对推动涉纪价格认定工作高质量发展建言献策。专家们纷纷表示，作为价格认定专家既是荣誉更是责任，要严守纪律，认真履责，保守秘密，在工作中依托自身专业能力，加强与其他专家交流协作，积极为党风廉政建设贡献力量。

最后，国家发展改革委价格认证中心副主任成钢表示，希望各位专家能够进一步发扬优良作风，提高政治站位，增强保密意识，在推动价格认定工作高质量发展的新征程上，共同努力，精诚合作，再创辉煌。

(责编：王震、吕骞)

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