人民网北京11月1日电 （记者孙博洋）记者从中国消费者协会了解到，中消协发布了三季度受理投诉情况分析，其中对老年消费领域投诉情况进行了梳理。在老年人日常生活消费方面，利用互联网短视频广告、网页插入广告兜售“三无产品”、直播间“套路”老年消费者行为成为典型。

中消协认为，在老年人日常生活消费方面，存在的主要问题有：一是利用网络向老年人推销“三无”商品。一些不良经营者利用老年人互联网知识不足，通过录制短视频广告、在网页插入广告、在微信朋友圈发布广告等方式以“低价高质”名义宣传销售“三无产品”，购买群体多为老年人且上当受骗后自身权益难以获得保护。

二是部分商家在直播间低价贩卖“翡翠”套路老年消费者。一些网络主播编造“专业”身份，展示高质量原石，雇佣水军在直播间烘托疯抢气氛，实际寄出为廉价质次成品，消费者发现上当受骗后又以“定制产品不予退货”为由拒绝售后。

三是诱导“私下交易”暗设消费陷阱。一些平台内商家为逃避平台监管，诱导老年人私下添加卖家个人微信，并以微信转账方式支付价款，发生纠纷后又以消费者未在平台内交易为由拒绝处理。

对此，中消协提醒，老年人在选择线上购物时，要提升防骗意识，注意甄别信息，尽量选择正规大型电商网站购买商品。在支付时注意防范销售人员诱导消费者通过添加个人微信号等方式在平台外支付价款，并保存好聊天记录等相关证据。

在老年人消费投诉热点之一的健康类消费中，主要存在以下几个方面的问题：一是冒充医学专家兜售保健品。一些电话推销人员抓住老年人病急乱投医的心理，冒充医学专家向患病老年人兜售“特效药”“救命药”等“神丹妙药”，而所谓“神丹妙药”实际并无治疗效果，仅为普通保健品。不仅骗取了老年人钱财，更耽误了治疗时间。

二是夸大养生保健服务效果诱导老年人大额充值。部分养生保健服务经营者以能治疗各种疾病、夸大服务效果来诱导老年人大额充值，但实际服务并无宣传效果。

三是以“高科技”旗号兜售“低质”产品坑害老年人。一些经营者利用老年人追求健康和长寿心理，打着“高科技”的旗号，谎称普通产品具有保健等功能诱导老年人购买，如在日常生活用品中使用“量子”等新型科技概念骗取老年人钱财。

中消协提醒，老年消费者要切记不要轻易相信商家就各类保健产品、科技产品、养生服务的宣传功效，牢记保健品不是药物、不能替代药品，身体健康出现状况时要及时到正规医院就诊。在购买相关产品和服务前应当与家人子女进行沟通，必要时征求医生意见。

在老年人休闲消费方面，存在的主要问题为：一是以“低价游”“免费游”为“幌子”向老年人推销商品，或变相“强制”消费。一些旅游从业人员与相关商业场所经营者相互勾结，发布“超低价旅游”广告，吸引老年人参与跟团游，随后在旅游目的地强制老年人购买假冒伪劣或质次价高商品。

二是康养旅游服务夸大宣传承诺难兑现。一些企业依托于疗养院，将短期旅游度假与医疗体检相结合，以低廉价格、星级服务、随时入住等为卖点，夸大宣传吸引老年人，实际无法兑现承诺。

三是不具有旅游资质的公司组织旅游并向老年人推销产品，宣称消费者购买后保值、增值，负责高价回购，实际拒不履行承诺，不少老年人上当受骗。

中消协提醒，老年人在选择外出旅游服务时不可盲目追求“低价”，要查看旅行社是否有相关资质，详细了解旅游行程安排，仔细阅读协议内容并签订书面合同，费用要支付给提供旅游服务的公司而非个人，缴纳费用时尽量选择电子支付方式，并要求旅行社出具正规票据。要自觉抵制各类“免费”或“超低价”旅游活动，牢记天上不会掉“馅饼”，切莫因贪图小便宜导致更大的财产损失。在旅游过程中，对推销各类收藏品、珠宝玉石、投资项目、理财产品、房产等涉及金额巨大的产品要保持高度警惕，任何大额支出要先与家人子女沟通，不草率做决定，守护好自己的养老钱。

在理财类消费方面，投诉的主要问题有：一是用保险产品冒充银行存款。部分保险公司通过与商业银行合作，在银行网点内兜售保险产品，导致老年人误认为是银行存款而购买。

二是销售保险产品未履行充分告知义务或作出误导性宣传。一些保险销售人员在向老年人推销保险产品时，故意隐瞒或不告知保险免责条款，夸大保险实际保障功能。

对此，中消协提醒，老年人在理财时要树立风险意识，注意甄别银行存款和保险产品。在选择理财产品时，要“三思而后行”，充分了解理财产品的性质、收益率、风险等级等信息，警惕任何所谓“高收益”理财信息。

在养老助老类消费方面，存在的问题有：一是“预订养老床位”骗取老年人钱财。一些养老机构以优惠入住养老服务机构为诱饵，吸引有入住养老院需求的老年人支付高额钱财预订养老床位，后续因经营不善或资金挪作他用，经营者无法履行承诺。

二是老年人康复辅助产品投诉多。如轮椅、助听器、防摔产品等老年人辅助产品因质量问题引发投诉较多，部分产品可能会影响老年消费者的身体健康和生命安全。

中消协建议，相关部门应从强化监管和引导扶持两个方面共同发力，促进老年用品产业质量和安全水平不断提升。在养老服务领域，2021年12月，民政部发布8项养老机构服务行业标准，各养老机构应当强化社会责任感，主动学习提升服务质量和标准，让老年人安心、安全养老，享受更高质量的养老服务，提升老年消费者的获得感、幸福感和安全感。

(责编：王震、吕骞)

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