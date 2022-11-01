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练就我们的过硬本领丨逐梦空天：听01指挥员教你提升工作效率

2022年11月01日13:29 | 来源：新华网
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周密统筹、严谨调度，助力问天实验舱圆满升空。作为01指挥员，廖国瑞有着箭“指”天穹的过硬本领。

在发射场系统中，01指挥员被称为发射场系统的“大管家”。

这是因为发射场共有几十个分系统，大量的工作数据需要廖国瑞有非凡的调度统筹能力，和精准施策的专业判断。

虽然大家最多看到他出现在镜头面前的，是倒计时的场景，但航天工作者的任务永不相同。

在工作中增长才干、练就本领，需要日复一日的积累，廖国瑞的努力得到了52年前东方红一号卫星发射任务的零号指挥员、航天前辈张积华的认可。

廖国瑞走过了怎样的01指挥员练就之路？

面对一次次变化带来的是一次次的挑战，落到日常工作中，廖国瑞有什么工作方法和技巧来做到处变不惊的呢？

出品人：钱彤

监制：孙巍

制片人：段世文

策划：向思敏

记者：许丹睿 王小骥

编导：王小骥 姚睿（实习）

文案统筹：周宇龙 杨可腾

执行统筹：李欣 龚宁 东子寒 闫睿 张瑜 张璇 李政

运营：李鹏 孟超

摄像：王小骥 姚睿（实习）

剪辑包装：符和明 马丽 李筱璇 范臻豪 梁天宇

视觉：史泽翰 郭一敏

支持：李康 都鑫鑫 李汶骏 姜浩男

协同：方芳 魏凡力

编辑：杨巧云 李亚琼 吴汉章 孙榕蔓 高昕语（实习）许楚宜（实习） 徐溪（实习）

鸣谢：

西昌卫星发射中心文昌发测站

中国空间技术研究院

载人航天宣传中心

支持：

新华社解放军分社

新华网海南分公司

出品：

新华网

新华网客户端

新华网许丹睿工作室

(责编：徐婵、白宇)
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