人民网北京11月1日电 （记者王连香）据“中国铁路”公众号消息，今日，历时20天的铁路“双11”电商网购高峰期快运服务正式启动。铁路部门将在严格做好疫情防控和确保运输安全的前提下，充分发挥高铁成网运营优势，综合运用多种运力资源，为“双11”电商网购高峰提供安全高效、方便快捷的铁路快运服务。

一是提供充足的铁路快运能力。新增31个办理高铁快运业务的车站，全国铁路高铁快运车站将达280个，安排每日开行34列检测确认设备状态的不载客高铁列车、76列高铁列车的快件预留车厢、1200列高铁列车的快运柜，开展高铁快运服务；每日安排100列以上普速旅客列车行李车，在京广、京沪、沪深、浙广间每日安排开行8列最高时速160公里的特快货物班列，开展普速铁路快运服务。根据市场需求，动态调整运力。

二是提供多元化铁路快运产品。进一步丰富完善高铁快运、行包快运、班列快运等铁路快运服务产品，同时针对医药冷链、食品冷链等新兴需求，推出多种冷链快运产品。高铁快运将提供“当日达、次日达、三日达”时限产品和“批量达、特需达”定制产品，行包快运将提供“专线直送、批量普惠”等多种选择，班列快运将为生产制造企业和中高端快递物流企业提供“点到点”干线快运物流服务；打造医药冷链“定温达”、温控货物“定时达”以及食品冷链“冷鲜达”系列产品，联合行业上下游企业提供“小批量、多批次、高时效”全程控温“门到门”铁路快运冷链服务。

三是提高铁路快运服务水平。按照全程物流和运输仓储配送一体化服务模式，深化与电商、快递物流和生产制造业等行业头部企业合作，持续开展驻场服务，前移服务“最先一公里”；进一步完善铁路公路联运管理信息化平台，加强接取送达服务，畅通铁路快运服务“最后一公里”。增加铁路快运冷链箱品种，提供4升至140升等8种系列箱型，可实现零下25℃至零下15℃冷冻、2℃至8℃冷藏及15℃至25℃恒温等多温区精准控温。积极助力乡村振兴，主动对接农产品市场，深入特色时令生鲜产品地区，精心做好大闸蟹、野生菌、时令果蔬等特色农产品运输服务，服务农民增运增收。

(责编：王连香、吕骞)

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