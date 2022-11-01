原标题：实体经济数字化转型已具较好基础 便利蜂：将持续提升数字供应链

加快推进数字经济和实体经济深度融合已成为社会共识和发展方向。近日，有媒体将便利蜂作为实体品牌数字化样本进行报道，“在实体经济发展过程中，聚力打造本土连锁便利店品牌的便利蜂值得关注。”

相关发文称，为持续给消费者带来高质、稳定的购物体验，便利蜂正通过供应链体系的数字化，提升生产、运输、运营等环节协助及效率。

同时，有专家表示，在当前新一轮科技革命和产业变革突飞猛进、数字技术加速与制造业深度融合的背景下，促进实体经济智能化改造和数字化转型，加快建设现代产业体系是大势所趋。

实体经济数字化是必修课 便利蜂成效明显

“经过近几年不懈努力，中国实体经济特别是制造业数字化转型取得积极进展，具备较好基础。”中国国务院发展研究中心原副主任张军扩在“2022中国实体经济论坛”表示，在智能化改造和数字化转型中，企业是实施主体，最终目的是提高企业产业竞争力和盈利能力。

与此同时，有媒体将关注重点进一步聚焦零售实体企业：“数字化一直是便利蜂的特征。”早在成立之初，围绕“食品安全”“提升运营效率”等方面，便利蜂便开始了对生产、运输、销售、服务环节进行整体性数字化布局，以提高供应链上下游协同作用。

数字化给便利店品牌带来的效益十分显著。据了解，截至10月31日，便利蜂已经在北京、天津、唐山、南京、上海、杭州等多个城市都市圈布局近2000家门店，门店密布于社区点、商务楼及交通要点。

规模化发展的同时，便利蜂通过数字化实现了“千店千面”。以今年717蜂享节为例，便利蜂根据夏季水饮需求旺盛、无糖化趋势等消费特性，联合众多品牌对近50款畅销水饮进行促销，通过数字化匹配，实现单店与单店之间的差异化销售及让利，最大程度满足不同门店的消费群。

便利蜂方面表示，随着数字化决策系统、物联网系统、机器视觉系统的运用和成熟，便利蜂已经有效解决规模化带来的无法兼顾单店精细化运作的行业困扰。

公开报道显示，得益于数字化助力，2020年5月，便利蜂对外宣布北京地区实现整体盈利。此后不久，便利蜂上海、南京、天津等2018年之前进驻的城市陆续实现盈利，盈利城市版图不断扩增。这一速度打破7-11、罗森、全家等日系便利店盈利记录。

数字供应链通过疫情考验 灵活保障民生

“特别有意思，我们公司楼下有两家便利蜂，一家面向商务楼里的白领，这家店内水果、小份零食、甜点、咖啡特别全。另一家属于沿街店，行人对水饮的需求更多，可以发现这家店水饮摆放也更为凸显，两家店产品设置上有很大差异”，从事互联网工作的李晨是便利蜂的常客，“工作日的时候逛便利蜂算是一种放松，和这两家店的店员很熟。”

这样的案例在便利蜂不胜枚举，借助数字化供应链，便利蜂已经能够快速响应终端消费需求，提供符合消费期待的商品。对此，有媒体报道称，便利蜂大数据计算在识别需求和匹配需求方面展示出强大优势。

日常运营提效外，成熟的数字化系统更是帮助实体品牌直面大环境的变动。据了解，面对今年多点式暴发的疫情，便利蜂通过数字决策系统迅速了解各地不同需求，差异化织密保障网。

比如，今年上半年，便利蜂上海地区灵活开通社区团购业务，通过“上海市消保委”的官方微信平台发布了首批民生用品的物资信息，并将订单物资配送到相关社区内；便利蜂北京地区鲜食冻品储备量增加20%，同时应对批量购物的需求，启动整袋贩售业务；在天津地区，防止疫情影响到外埠产品的跨城运输，便利蜂启动提升天津区域基本生活物资储备计划，加大方便面、火腿肠、可乐饮料、面纸巾、口罩、生理用品等产品的储备量。

经受住疫情的考验，率先进行实体经济数字化融合的便利蜂已获得国际认可。公开信息显示：今年7月，中国本土便利店品牌便利蜂获“2022年度NACS亚太便利技术奖”，该奖项旨在表彰通过技术创新提升运营效率或改善消费者体验的便利店、石油零售企业。

“大环境变动带来的困难是一时的，它只会帮助便利蜂不断提升、精进数字化系统，更好地保障民生、服务民生”，便利蜂方面表示，“它也让我们深刻意识到数字经济实现效力最大化，必然从实体经济切入。实体经济是国家强盛根基，作为中国品牌，便利蜂坚定不移看好实体、投身实体。”

有报道显示，今年，便利蜂注册资本由9亿美元增加至12.1亿美元，账户资金充足，为新店开业计划的稳步推进提供强有力支撑，“便利蜂‘万店计划’的方向和目标不变，总体拓店步伐加快。”便利蜂高级副总裁、运营CEO王紫接受专访时曾表示。

据媒体报道，除门店全国性广泛布局外，便利蜂也在通过投资、建设鲜食工厂深入供应链上游，保障门店日常供应，自有鲜食工厂自给率已达80%。

便利蜂方面进一步表示，接下来，将在通过数字供应链满足消费者个性需求的同时，为行业持续发展贡献一份力量。

此外，业内专家认为，作为实体经济的践行者，通过数字化提升供应链效率的便利蜂，已经成为行业内国产替代排头兵。

(责编：董童、李源)

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