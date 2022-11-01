全球首个深远海风光同场漂浮式光伏实证项目成功发电
人民网北京11月1日电 （记者杜燕飞）记者从国家电投获悉，10月31日，山东半岛南3号海上风电场20兆瓦深远海漂浮式光伏500千瓦实证项目成功发电，成为全球首个投用的深远海风光同场漂浮式光伏实证项目，验证了浮体、锚固、发电组件抗风浪能力和海洋环境耐候性，验证风光同场并网的技术可行性。
全球首个深远海风光同场漂浮式光伏项目。受访者供图
今年7月，山东省印发的《山东省海上光伏建设工程行动方案》指出，山东省将积极稳妥推动漂浮式海上光伏发展，重点结合海上风电规划建设，创新打造“风光同场”一体化开发模式，逐步扩大漂浮式光伏建设规模，并推动其向深远海海域发展。
记者了解到，作为山东省首个重点支持的“风光同场”一体化项目，本次建设的500千瓦漂浮式海上光伏项目由两个环形浮体单元组成，单个浮体单元装机容量250千瓦，由环形抗风浪浮体、耐海洋环境的高强薄膜、光伏系统等组成。在直径53米的浮体单元上，共安装了770块光伏组件，其发出的清洁电能汇流到逆变器后送至同场运行的山东半岛南3号风机平台，后续将通过海上升压站送出至电网。
500千瓦漂浮式海上光伏项目环形浮体单元。受访者供图
该项目负责人介绍，海上光伏电站的环形抗风浪浮体由高密度聚乙烯管件预制，高度0.6米至0.8米，通过4个系泊点和12条缆索锚固于海床，与风机安全距离保持在60米以上；浮体中间打造新型光伏组件平台，依据海况采用定制化光伏发电组件，可减少波浪对光伏面板的冲击，光伏组件采用预制滑轨与弹性薄膜连接，并通过薄膜直接与海水接触，水体对光伏设备的冷却可有效提高发电效率10%以上。
工作人员将770块光伏组件安装在浮体单元。受访者供图
“该实证项目是全球首个在离岸距离30公里、水深30米、极端浪高10米的‘双30’海洋环境下研究和建设的漂浮式海上光伏工程实证项目，实现了风电、光伏同场发电，降低了工程造价和运行维护成本，为未来海上光伏实现规模化、商业化、标准化探索技术路线，实现与产业链的价值共生。”该负责人表示。
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