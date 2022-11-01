南水北调中线完成2021-2022年度调水目标
2022年11月01日20:14 | 来源：新华网
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新华社北京11月1日电（记者刘诗平）记者1日从水利部了解到，南水北调中线一期工程顺利完成2021-2022年度调水任务，调水92.12亿立方米，为年度计划的127.4%，年度调水量创历史新高。
水利部南水北调司相关负责人表示，本年度调水期间，水利部指导中国南水北调集团有限公司加强科学调度，强化安全监管，顺利实现工程安全度汛。同时，采取安全加固措施，有效保障了工程安全平稳运行、供水正常有序、水质稳定达标。
据介绍，2021-2022年度调水从2021年的11月1日开始至2022年的10月31日止，这也是南水北调中线一期工程的第八个年度调水，八个调水年度累计调水超过523亿立方米。
水利部统计显示，截至目前，南水北调东、中线一期工程累计调水总量已超过576亿立方米，直接受益人口达到1.5亿人。其中，向沿线河湖生态补水超过92亿立方米，永定河、白洋淀等河湖再现碧波荡漾的生态景观，同时助力华北地区地下水超采区水位止跌回升。
南水北调集团相关负责人表示，南水北调东、中线一期工程全面通水以来，经受住了特大暴雨、台风、寒潮等极端天气考验，工程安全平稳运行，供水量持续增长，水质稳定达标。2022-2023年度调水工作已经开启，冰期输水即将到来，南水北调集团将力争高质量完成新的年度调水任务，发挥好南水北调工程优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的作用。
据了解，南水北调集团积极破解冰期输水难题，2021-2022年度冰期输水期间（2021年12月1日至2022年2月28日）供水17.42亿立方米，较同期计划供水量增加4.85亿立方米。
(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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