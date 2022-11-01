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飞天圆梦丨租外国卫星才能看电视的历史，从这里终结

2022年11月01日22:00 | 来源：央视军事
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梦天实验舱成功发射

很多人都用电视或手机看直播

酣畅观看的同时

你是否会想到天上的卫星

曾经，我们看电视

是靠租用外国通信卫星

无论看什么都受限于租用时间

而现在我们再也不用受制于人

我国一颗颗通信卫星发射升空

飞天的起点就在

西昌卫星发射中心

大凉山腹地的深山沟

他们白手起家，建发射场

上世纪60年代，国际形势发生变化，酒泉因为毗邻边境，不利于战备，需要再建一个新的发射场。

从1969年12月到1970年3月，酒泉卫星发射中心成立了选址勘察小组，对8个省份25个地区进行空中和地面立体式勘察，选址定为四川省越西县。

但当复勘组到达越西后，发现这里山高沟深，地盘不开阔，基础建设成本较大，从长远看，很难满足一个现代化发射场的最佳要求。而距离越西县几十公里外的西昌松林地区吸引了复勘组的注意。

时任西昌卫星发射中心发射站发射测试室主任李联林回忆：“这里纬度低，离成昆铁路近，地质情况好，能建好几个发射工位。 ”

几经周折，原先定下的越西方案，被脱颖而出的西昌所取代。

王建波是第一批到达西昌的建设者，当时负责建设施工的运输保障工作。

由于水土不服，他们一边捂着肚子一边干活，当时的沟里还流传着一首打油诗：“天是罗帐地是床，安宁河畔扎营房，三块石头架口锅，野菜盐巴下干粮。”

艰苦的环境，锻造了一批能打硬仗的队伍，为国家修建一座新发射场的光荣使命，激励着年轻的建设者。

山沟的发射场与外界隔着一条安宁河，开展建设首先要打通物资通道，修桥便成了西昌建设发射场的首要任务。

曾见证红军长征的西昌，再一次见证中国人逐梦太空的征程。建设者们为大桥取名——长征桥。

“租用卫星时间已到”

大家都憋着一口气

1972年，时任美国总统尼克松访华。所带的一套地面通信设备，让人们大开眼界。

在美国已经可以实现万里之遥的同步通信时，中国的通信手段却很落后。寄一封信，可能要一个月才能收到；打一通电话，要通过复杂的转接，还可能因为信号干扰，听不清对方。

因为没有通信卫星，有电视，却要租用外国卫星，才能看体育比赛。很多人都记得有一次女排比赛，看到最热烈之处，屏幕却出现“租用卫星时间已到”的字样。

这样的场景，让中国人都憋着一口气，什么时候中国才能有自己的通信卫星呢？

1974年，周恩来总理批示：先将卫星通信的制造、协作和使用方针定下，然后再按计划分工做出规划，督促进行。

写完批示之后的第11天，周恩来总理因病住进了医院。关于通信卫星研制的“5·19”批示，也成了他生前留下的最后的重要批示之一。

航天人不惧危险和挑战

我国自己的通信卫星发射

1983年，新的火箭和卫星送到西昌。

这次卫星发射使用的是当时新研制的长征三号火箭，并首次使用低温的液氢液氧作为火箭燃料

这种燃料可以产生更大的推动力，但极容易挥发和泄漏。当泄漏达到一定浓度时，一根针从一米空中坠落产生的能量，就足以引爆混合物。将近10吨的燃料一旦被引爆，后果不堪设想。

李联林是此次通信卫星发射中，地下指挥所的指挥员。他的任务之一就是负责火箭燃料的加注。

作为离火箭最近的人，李联林已经做好了最坏的打算。他悄悄地给父母、妻子、女儿分别写了遗书。对女儿，他写道：“你的爸爸，心甘情愿献身于自己热爱的事业……爸爸爱你，永远爱你。”幸运的是，遗书并没有派上用场。

1984年4月8日傍晚，伴随着一声巨响，中国第一颗试验通信卫星成功起飞，奔向36000千米的太空。

4月16日19点40分，卫星定点在125度的赤道上空。至此，遥远的地球同步轨道，中国人终于有了属于自己的通信卫星

1986年2月1日，在西昌发射场，又成功发射中国第一颗实用通信卫星结束了中国租用外国卫星看电视、听广播的历史

在接下来的几十年中，西昌卫星发射中心承担了中国所有高轨通信、气象、导航等卫星发射任务。

如今，我们不仅可以坐在电视前看大千世界、看航天发射，还可以随时随地通过手机网络同步收看。

自1970年组建以来

西昌卫星发射中心不断追梦

下辖西昌、文昌两个航天发射场

不断创造一个又一个奇迹

一步一个铿锵脚印

太空浩瀚，征程漫漫

西昌航天人还将书写更多精彩

来源：央视军事与西昌卫星发射中心联合策划

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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