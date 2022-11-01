梦天实验舱成功发射

很多人都用电视或手机看直播

酣畅观看的同时

你是否会想到天上的卫星

曾经，我们看电视

是靠租用外国通信卫星

无论看什么都受限于租用时间

而现在我们再也不用受制于人

我国一颗颗通信卫星发射升空

飞天的起点就在

西昌卫星发射中心

大凉山腹地的深山沟

他们白手起家，建发射场

上世纪60年代，国际形势发生变化，酒泉因为毗邻边境，不利于战备，需要再建一个新的发射场。

从1969年12月到1970年3月，酒泉卫星发射中心成立了选址勘察小组，对8个省份25个地区进行空中和地面立体式勘察，选址定为四川省越西县。

但当复勘组到达越西后，发现这里山高沟深，地盘不开阔，基础建设成本较大，从长远看，很难满足一个现代化发射场的最佳要求。而距离越西县几十公里外的西昌松林地区吸引了复勘组的注意。

时任西昌卫星发射中心发射站发射测试室主任李联林回忆：“这里纬度低，离成昆铁路近，地质情况好，能建好几个发射工位。 ”

几经周折，原先定下的越西方案，被脱颖而出的西昌所取代。

王建波是第一批到达西昌的建设者，当时负责建设施工的运输保障工作。

由于水土不服，他们一边捂着肚子一边干活，当时的沟里还流传着一首打油诗：“天是罗帐地是床，安宁河畔扎营房，三块石头架口锅，野菜盐巴下干粮。”

艰苦的环境，锻造了一批能打硬仗的队伍，为国家修建一座新发射场的光荣使命，激励着年轻的建设者。

山沟的发射场与外界隔着一条安宁河，开展建设首先要打通物资通道，修桥便成了西昌建设发射场的首要任务。

曾见证红军长征的西昌，再一次见证中国人逐梦太空的征程。建设者们为大桥取名——长征桥。

“租用卫星时间已到”

大家都憋着一口气

1972年，时任美国总统尼克松访华。所带的一套地面通信设备，让人们大开眼界。

在美国已经可以实现万里之遥的同步通信时，中国的通信手段却很落后。寄一封信，可能要一个月才能收到；打一通电话，要通过复杂的转接，还可能因为信号干扰，听不清对方。

因为没有通信卫星，有电视，却要租用外国卫星，才能看体育比赛。很多人都记得有一次女排比赛，看到最热烈之处，屏幕却出现“租用卫星时间已到”的字样。

这样的场景，让中国人都憋着一口气，什么时候中国才能有自己的通信卫星呢？

1974年，周恩来总理批示：先将卫星通信的制造、协作和使用方针定下，然后再按计划分工做出规划，督促进行。

写完批示之后的第11天，周恩来总理因病住进了医院。关于通信卫星研制的“5·19”批示，也成了他生前留下的最后的重要批示之一。

航天人不惧危险和挑战

我国自己的通信卫星发射

1983年，新的火箭和卫星送到西昌。

这次卫星发射使用的是当时新研制的长征三号火箭，并首次使用低温的液氢液氧作为火箭燃料。

这种燃料可以产生更大的推动力，但极容易挥发和泄漏。当泄漏达到一定浓度时，一根针从一米空中坠落产生的能量，就足以引爆混合物。将近10吨的燃料一旦被引爆，后果不堪设想。

李联林是此次通信卫星发射中，地下指挥所的指挥员。他的任务之一就是负责火箭燃料的加注。

作为离火箭最近的人，李联林已经做好了最坏的打算。他悄悄地给父母、妻子、女儿分别写了遗书。对女儿，他写道：“你的爸爸，心甘情愿献身于自己热爱的事业……爸爸爱你，永远爱你。”幸运的是，遗书并没有派上用场。

1984年4月8日傍晚，伴随着一声巨响，中国第一颗试验通信卫星成功起飞，奔向36000千米的太空。

4月16日19点40分，卫星定点在125度的赤道上空。至此，遥远的地球同步轨道，中国人终于有了属于自己的通信卫星。

1986年2月1日，在西昌发射场，又成功发射中国第一颗实用通信卫星，结束了中国租用外国卫星看电视、听广播的历史。

在接下来的几十年中，西昌卫星发射中心承担了中国所有高轨通信、气象、导航等卫星发射任务。

如今，我们不仅可以坐在电视前看大千世界、看航天发射，还可以随时随地通过手机网络同步收看。

自1970年组建以来

西昌卫星发射中心不断追梦

下辖西昌、文昌两个航天发射场

不断创造一个又一个奇迹

一步一个铿锵脚印

太空浩瀚，征程漫漫

西昌航天人还将书写更多精彩

来源：央视军事与西昌卫星发射中心联合策划

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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