党建引领 发展高质量普惠金融
发展普惠金融、服务实体经济、让金融服务触达所有市场主体是金融机构的长期课题和内在要求。
七年前，作为金融业深化改革的产物，微众银行怀揣着“让金融普惠大众”的初心使命诞生。七年来，微众银行坚持党建引领，依托科技手段，专注服务普罗大众和小微企业，走出了一条“商业可持续”的数字普惠金融之路。
党建引领，筑基强本。作为全国首家设立党委的民营银行，微众银行“让金融普惠大众”的初心使命与“全心全意为人民服务”党的根本宗旨一脉相承。七年来，以党建为引领，依托以“微粒贷”“微业贷”为代表的数字普惠金融产品，微众银行已累计服务逾3.4亿个人客户及超过320万家小微主体，有效提升了金融服务覆盖面、可得性和满意度。
2021年以来，微众银行扎实开展党史学习教育，通过“重温百年征程·永葆普惠初心”系列主题活动庆祝中国共产党成立100周年，稳妥有序完成党委换届选举，基层党组织的战斗堡垒作用进一步加强。截至目前，全行共建立40个基层党组织，较成立之初增长近8倍；高管团队中党员比例达60%，党员数量超过900名。当年，微众银行党委荣获“广东省先进基层党组织”“深圳市两新组织党建工作示范点”称号。
服务实体，支持小微。七年来，微众银行充分发挥分布式核心系统架构及“非接触式”金融服务优势，始终将服务实体和支持小微视为最大的社会责任。坚决贯彻落实中央决策部署，持续扩大对小微企业的金融支持力度，普惠型小微企业贷款余额占各项贷款比重约40%，约为全国平均水平的3.5倍。积极创新“政银担”“银政保”等服务模式，形成“几家抬”合力提升小微、科创企业金融服务获得感，并已在湖南、广东深圳落地。
微众银行认真做好过渡期脱贫人口小额信贷工作，为133万脱贫客户发放贷款约160亿元，助力乡村振兴。全面加强对特殊客群的关爱保障，打造上线“爸妈版微众银行App”、组建老年人专属客服团队，持续优化面向听障、视障等客户的无障碍服务，让金融服务更温暖、更便捷。
挖潜增效，帮扶让利。七年来，微众银行持续发挥金融科技优势，在积极提升客户服务效率和用户体验的同时，进一步挖掘向实体经济让利空间，助力小微企业和个体工商户度过难关。持续推进国产化硬件在分布式架构的部署应用，并结合POD架构优化等手段，提升科技资源使用效率；引入国产分布式数据库TiDB，实现支撑业务增长、维持运营效率、科技资源节约与安全可控的有效兼顾。
通过内部挖潜增效，微众银行向实体经济让利空间进一步拓宽，通过降低利率、免费提供账户及转账服务等方式，进一步降低小微企业融资成本；为支持抗疫、救灾工作，帮助受疫情影响和受灾企业恢复生产，持续推出延期还款、发放免息券、还本免息等多项帮扶政策，2021年已向实体经济让利25亿元，惠及32万户小微企业客户，取得了良好的社会效益和帮扶效果。
践行公益，回馈社会。七年来，微众银行以真心、耐心、恒心投身公益，为社会、为世人尽力。2021年，制定了绿色金融发展战略，通过精准滴灌绿色产业链小微企业、支持绿色消费，并开展绿色债券投资为实现“双碳”目标提供金融支持。近两年，通过以购代捐的方式，采购超过4万份、价值超过1700万元的农产品，助力乡村振兴。鼓励并支持员工参与公益事业，打造“益心助学·We爱筑梦”公益品牌，连续六年举办公益助学活动，2021年向河南、山西等受水灾影响学童捐赠物资超过4.3吨，帮助学童超过4000名；连续四年开展清滩、净山等环保公益活动，志愿服务时长超过达2000小时。此外，依托“微众银行App”连续第六年为用户提供“益点心意”收益零头捐赠服务，已累计吸引近8万人参与，为边远地区的孩子们提供了约33万份免费的营养午餐。
站在新征程、新起点，微众银行将坚守“让金融普惠大众”的初心使命，坚定“微+众+科技”的战略方向，努力成为融入生活、持续创新、领先全球的数字银行，以高质量普惠金融发展助力推进人民富裕、国家强盛。
（作者为微众银行党委书记、行长）
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