甘肃省文县：发挥新闻传播优势 多措并举推进乡村振兴
2022年以来，中国记协全面贯彻落实中央决策部署，认真履行中央单位定点帮扶责任，聚焦巩固拓展脱贫成果和全面推进乡村振兴的目标任务，坚持“摘帽不脱钩”，继续帮扶甘肃省陇南市文县开启全面推进乡村振兴新征程。2022年1月，中国记协印发了《2022年定点帮扶工作计划》，在相互沟通基础上制定了6个实施项目，有序推动帮扶措施落细落实，在新闻帮扶、产业规划与培育、教育帮扶和人才培养等方面精准发力，走出了一条以新闻帮扶为主线，产业发展、教育帮扶、人才培育多措并举的记协特色帮扶之路。
一、继续发挥新闻传播优势，大力开展宣传推介。今年以来，中国记协围绕文县文旅资源丰富、特色农产品富集等优势，立足全国讲好文县故事。2022年上半年，新华社、中央广播电视总台、甘肃日报社等多家中央和省级主流媒体发表涉文县新闻报道500多篇。新华社8月23日播发《听：天籁童声背后的故事》通讯报道；春节期间，中央广播电视总台在央视《新闻联播》《朝闻天下》《晚间新闻》《新闻30分》等栏目共播出文县新闻24条；《甘肃日报》4月2日头版刊发《点点微光照亮乡村振兴路——中国记协续写帮扶文县新故事》。
特别是在今年8月22日，协助文县在北京举办以“不忘初心结对帮扶 共建共谋乡村振兴”为主题的文县农特产品和文旅资源推介会，实现了文县历史上第一次进京办活动。中国记协党组书记、副主席刘思扬，中国记协党组成员、书记处书记季星星，辽宁省记协副主席、辽宁日报社社长丁宗皓，德勤中国副主席吴卫军，德勤中国华北区主管合伙人、德勤公益基金会秘书长王拓轩，沈阳市记协主席、沈阳日报社社长程谟刚，中共文县委书记文元旦，以及中国记协、辽宁省记协、德勤中国、腾讯集团等有关方面嘉宾和文县有关负责同志参加活动。会上，中国记协、德勤中国与文县三方签订了《战略合作框架协议》；腾讯集团向文县捐赠价值100余万元的教育帮扶项目，将在文县建设一座集AR、VR、3D打印为一体的“未来教室”；沈阳日报社向文县2所学校捐赠进口钢琴2架；现场推介销售文县中药材、油橄榄、茶叶、花椒等农特产品。
二、继续无偿投入帮扶资金，整合资源倾心帮扶。中国记协自1998年定点帮扶甘肃文县以来，克服文县山大沟深、山高路险和自身财政预算紧张等困难，坚持“中央要求、文县所需、记协优势”的原则，找准帮扶点、持续发力助推文县社会经济发展。2022年以来，无偿投入帮扶资金36.2万元，援助文县抗击新冠疫情、帮助文县发展特色产业、举办助力乡村振兴培训班培训文县各级党政干部250人、引导机关工会采购文县特色农产品。
三、挖掘社会资源投入定点帮扶，借力推进乡村振兴。甘肃文县、德勤咨询、中国记协三方签订《陇南市文县人民政府、重庆德勤公益基金会与中华全国新闻工作者协会战略合作框架协议》。拟在2022年至2025年，由德勤咨询向文县提供500万元支持（150万元现金、350万元咨询服务项目），主要通过规划咨询、专家支持及技能培训等多种途径，合力开展人才培养、旅游产业规划、乡村振兴示范村建设等工作。在三方战略合作框架协议内，德勤咨询重庆公司与文县文体广电和旅游局签订《文县碧口大景区旅游规划服务合同》。2022年已实施合同总额196万元的旅游总体规划及样板区概念性规划设计服务，派出规划设计团队来文县调研，召开文县碧口大景区旅游规划座谈会、文县碧口大景区旅游总体规划及样板区概念性规划设计报告汇报会，共同推动碧口大景区顶层设计。已落实帮扶资金30万元，在文县一中设立“德勤奖学金”，在2022至2024年分三年资助50名学生。
四、持续加强教育帮扶，大力推进人才培养。中国记协始终坚持以“扶志扶智”为重点，不断促进文县教育事业高质量发展。今年以来，多渠道筹集资金、积极协调腾讯集团、清华-伟新教育基金、机器岛智能科技公司、世纪海航（厦门）科技有限公司、沈阳日报社等来文开展教育帮扶活动，捐赠腾讯“未来教室”、中小学编程教学AI助手、第三代AI点读笔70套、13.5英寸儿童液晶早教启智画板700个、儿童绘本读物1400册、青少年图书4025册、进口钢琴2架，各类捐赠总价值达到150万元。沈阳日报社联系沈阳音乐学院为文县留守儿童谱写歌曲《大山里的孩子》，协助组建文县东坝中学童声合唱团开展音乐教育帮扶，大力提升文县教育水平，帮助更多的孩子有学上、上好学、能成才。
（免责声明：该展示案例内容系发布单位或个人自主供稿，仅供学习交流使用。）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 第五届进博会参展国别范围更广 展示内容更丰富
- 人民网北京11月1日电 （记者栗翘楚）今日，第五届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会在上海召开。中国国际进口博览局副局长孙成海在发布会上介绍了第五届进博会和虹桥论坛筹备情况。…
相关新闻
- 评论
- 关注