2022年以来，中国记协全面贯彻落实中央决策部署，认真履行中央单位定点帮扶责任，聚焦巩固拓展脱贫成果和全面推进乡村振兴的目标任务，坚持“摘帽不脱钩”，继续帮扶甘肃省陇南市文县开启全面推进乡村振兴新征程。2022年1月，中国记协印发了《2022年定点帮扶工作计划》，在相互沟通基础上制定了6个实施项目，有序推动帮扶措施落细落实，在新闻帮扶、产业规划与培育、教育帮扶和人才培养等方面精准发力，走出了一条以新闻帮扶为主线，产业发展、教育帮扶、人才培育多措并举的记协特色帮扶之路。

一、继续发挥新闻传播优势，大力开展宣传推介。今年以来，中国记协围绕文县文旅资源丰富、特色农产品富集等优势，立足全国讲好文县故事。2022年上半年，新华社、中央广播电视总台、甘肃日报社等多家中央和省级主流媒体发表涉文县新闻报道500多篇。新华社8月23日播发《听：天籁童声背后的故事》通讯报道；春节期间，中央广播电视总台在央视《新闻联播》《朝闻天下》《晚间新闻》《新闻30分》等栏目共播出文县新闻24条；《甘肃日报》4月2日头版刊发《点点微光照亮乡村振兴路——中国记协续写帮扶文县新故事》。

特别是在今年8月22日，协助文县在北京举办以“不忘初心结对帮扶 共建共谋乡村振兴”为主题的文县农特产品和文旅资源推介会，实现了文县历史上第一次进京办活动。中国记协党组书记、副主席刘思扬，中国记协党组成员、书记处书记季星星，辽宁省记协副主席、辽宁日报社社长丁宗皓，德勤中国副主席吴卫军，德勤中国华北区主管合伙人、德勤公益基金会秘书长王拓轩，沈阳市记协主席、沈阳日报社社长程谟刚，中共文县委书记文元旦，以及中国记协、辽宁省记协、德勤中国、腾讯集团等有关方面嘉宾和文县有关负责同志参加活动。会上，中国记协、德勤中国与文县三方签订了《战略合作框架协议》；腾讯集团向文县捐赠价值100余万元的教育帮扶项目，将在文县建设一座集AR、VR、3D打印为一体的“未来教室”；沈阳日报社向文县2所学校捐赠进口钢琴2架；现场推介销售文县中药材、油橄榄、茶叶、花椒等农特产品。

二、继续无偿投入帮扶资金，整合资源倾心帮扶。中国记协自1998年定点帮扶甘肃文县以来，克服文县山大沟深、山高路险和自身财政预算紧张等困难，坚持“中央要求、文县所需、记协优势”的原则，找准帮扶点、持续发力助推文县社会经济发展。2022年以来，无偿投入帮扶资金36.2万元，援助文县抗击新冠疫情、帮助文县发展特色产业、举办助力乡村振兴培训班培训文县各级党政干部250人、引导机关工会采购文县特色农产品。

三、挖掘社会资源投入定点帮扶，借力推进乡村振兴。甘肃文县、德勤咨询、中国记协三方签订《陇南市文县人民政府、重庆德勤公益基金会与中华全国新闻工作者协会战略合作框架协议》。拟在2022年至2025年，由德勤咨询向文县提供500万元支持（150万元现金、350万元咨询服务项目），主要通过规划咨询、专家支持及技能培训等多种途径，合力开展人才培养、旅游产业规划、乡村振兴示范村建设等工作。在三方战略合作框架协议内，德勤咨询重庆公司与文县文体广电和旅游局签订《文县碧口大景区旅游规划服务合同》。2022年已实施合同总额196万元的旅游总体规划及样板区概念性规划设计服务，派出规划设计团队来文县调研，召开文县碧口大景区旅游规划座谈会、文县碧口大景区旅游总体规划及样板区概念性规划设计报告汇报会，共同推动碧口大景区顶层设计。已落实帮扶资金30万元，在文县一中设立“德勤奖学金”，在2022至2024年分三年资助50名学生。

四、持续加强教育帮扶，大力推进人才培养。中国记协始终坚持以“扶志扶智”为重点，不断促进文县教育事业高质量发展。今年以来，多渠道筹集资金、积极协调腾讯集团、清华-伟新教育基金、机器岛智能科技公司、世纪海航（厦门）科技有限公司、沈阳日报社等来文开展教育帮扶活动，捐赠腾讯“未来教室”、中小学编程教学AI助手、第三代AI点读笔70套、13.5英寸儿童液晶早教启智画板700个、儿童绘本读物1400册、青少年图书4025册、进口钢琴2架，各类捐赠总价值达到150万元。沈阳日报社联系沈阳音乐学院为文县留守儿童谱写歌曲《大山里的孩子》，协助组建文县东坝中学童声合唱团开展音乐教育帮扶，大力提升文县教育水平，帮助更多的孩子有学上、上好学、能成才。

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(责编：曹淼、李源)

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