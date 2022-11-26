本报北京11月25日电 （记者丁怡婷）记者近日从国家能源局获悉：1至10月，全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3.8%。分产业看，第一产业用电量948亿千瓦时，同比增长9.9%；第二产业用电量47086亿千瓦时，同比增长1.7%；第三产业用电量12479亿千瓦时，同比增长4.2%。城乡居民生活用电量11247亿千瓦时，同比增长12.6%。

10月份，全社会用电量6834亿千瓦时，同比增长2.2%。第一、二、三产业用电量分别同比增长6.5%、增长3.0%、下降2.0%，城乡居民生活用电量同比增长3.3%。中国电力企业联合会有关负责人介绍，10月份，全国制造业用电量3594亿千瓦时，同比增长4.9%，当月用电增速高于全社会平均水平。其中，四大高载能行业用电量合计1965亿千瓦时，同比增长3.9%；高技术及装备制造业用电量760亿千瓦时，同比增长7.8%；消费品制造业用电量464亿千瓦时，同比增长1.4%；其他制造业行业用电量405亿千瓦时，同比增长8.5%。

10月份，电力生产增速由负转正，发电6610亿千瓦时，同比增长1.3%。中国电力企业联合会有关负责人说，近期北方地区供热量继续快速增加，发电量恢复上升趋势，电煤供需处于平衡状态，电厂煤炭库存略有上涨。国家能源局发布的数据显示，9月以来，全国统调电厂存煤保持在1.7亿吨以上，电煤供应形势持续向好，有效保障了发电供热用煤需求。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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