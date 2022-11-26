本报记者 韩 鑫 谷业凯

前不久，国家知识产权局联合工业和信息化部印发《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施》（以下简称《若干措施》），提出提升知识产权创造水平、促进知识产权高效运用、加强知识产权保护等5方面16条具体举措，助力专精特新中小企业创新发展。

措施有哪些亮点？为何要持续强化知识产权支持举措？记者采访了相关部门负责人及有关人士。

专精特新企业知识产权成果产出不断提高

“专精特新企业的灵魂是创新，而知识产权是衡量专精特新企业创新能力和水平的重要标准。”工信部赛迪研究院知识产权研究所分析师李新说，一方面，专利等知识产权作为创新能力的评价标准，已成为专精特新企业梯次认定条件，将倒逼企业加强研发，不断提升创新能力；另一方面，加强知识产权管理，严格知识产权保护，也有助于保护企业获取创新收益。

近年来，在一系列政策举措推动下，作为中小企业的佼佼者和强链补链的生力军，我国专精特新中小企业创新能力和知识产权成果产出水平不断提高。

以专精特新“小巨人”企业为例，自2019年6月认定第一批248家，截至目前已认定4批共计8997家，企业平均研发投入强度保持在9%左右的较高水平，平均每家企业持有的有效发明专利量达到15.7项。此外，从前三批企业看，企业平均专利数量呈现连年递增态势，年均增速在10%以上，整体呈现出创新能力强、发展后劲足的显著特征。

“知识产权是企业发展的核心竞争力。”宁波欧菱电梯配件有限公司董事长潘伦康介绍，作为一家深耕电梯门系统领域的专精特新“小巨人”企业，公司服务于国内外400余家电梯制造商，目前已拥有发明专利7项、实用新型专利34项，自2010年起，保持每年递交4项专利申请的速度深耕知识产权创造。

“进入高质量发展阶段，一大批专精特新企业进入技术前沿领域，迫切需要提高原始创新能力。”在国务院发展研究中心研究员吕薇看来，此次出台的《若干措施》，强化了专精特新企业作为创新主体的重要地位，将有利于进一步集聚创新要素、促进知识产权应用，助力广大专精特新企业创新发展。

支持企业高效获权，增强知识产权金融服务效能

趋势向好，挑战仍存。专家表示，目前，在专精特新中小企业培育过程中，围绕知识产权还存在一些短板，从创造层面看，集中表现为企业获取专利技术等创新资源能力薄弱，部分企业创新发展后劲不够；知识产权质押融资、交易等平台功能不健全，知识产权价值不能充分实现，导致企业创新得不到有效反哺。

面向企业迫切需求，《若干措施》提出，支持专精特新中小企业享受知识产权优先审查政策，帮助企业高效获权。同时，增强知识产权金融服务效能，助力解决融资难。

“知识产权是中小科技企业的核心生产资料，更是发展壮大的生命线。”作为一名专精特新“小巨人”企业负责人，北京融信数联科技有限公司副总裁张广志介绍，多年来，公司专注研发多源数据融合分析技术，已积累多项核心知识产权。《若干措施》提出，加快构建中小企业专利导航服务机制，将有效助力企业拓展业务、支撑企业经营发展，从长远看还能为企业创新发展提供决策参考。此外，支持专精特新中小企业新技术、新产品高效获权这一举措，也将为公司积极申请发明专利保驾护航。

“当前，专精特新中小企业处于快速成长阶段，为加大研发投入、扩大生产规模，资金需求强烈。但此类企业的核心资产大部分为发明专利、软件著作权等知识产权，缺少厂房、设备等可抵押的固定资产，一定程度造成创新型中小企业融资贵、融资难。”江苏省知识产权局有关负责人表示，聚焦知识产权价值实现，近年来江苏省联合银行业金融机构，创新推出“互联网+知识产权+金融”模式，通过专利、商标等知识产权质押获得融资，支持专精特新中小企业发展。

加大维权援助力度，护航企业“走出去”

保护知识产权就是保护创新。以知识产权赋能中小企业创新发展，在强创造、促运用的同时，更要严保护、优服务。

针对企业维权救济、应对海外知识产权诉讼能力不足等痛点难点，《若干措施》提出，加大涉专精特新中小企业专利侵权行政裁决办案力度，并探索开展专精特新等中小企业知识产权维权援助专项行动，加大企业海外知识产权维权援助力度，护航企业“走出去”。

“尽管企业持续投入研发，但由于经验不足，在知识产权保护过程中苦于举证难、投诉时间长等问题，时常被盗用专利，这在一定程度上影响了企业创新创造的积极性。”潘伦康表示，《若干措施》明确提出加大涉及专精特新等中小企业专利侵权纠纷行政裁决办案力度，将有效补足企业在知识产权保护上的短板。“有研发费用加计扣除等政策助力，再加上强化知识产权保护，将有力护航企业创新发展。”

党的二十大报告提出，支持专精特新企业发展。“《若干措施》从专精特新企业特点和实际需求出发，全面强化对企业的政策引导、工作支持和服务保障，将充分发挥知识产权助力专精特新企业创新发展的重要作用。”国家知识产权局有关负责人表示，下一步将为企业提供精准化服务，为中小企业营造良好的发展环境。

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 02 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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