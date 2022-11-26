本报记者 施 钰

一场演练正在进行。

模拟主控室内，中核集团福清核电“华龙一号”操纵员黄立伟正来回扫视着屏幕，监控设备运行情况。“呜——”警报声骤然响起，报警红灯不停闪烁。“是事故报警！”黄立伟马上起身，和同事们一起按规程稳定机组状态。

教控台后，“华龙一号”高级操纵员、模拟机培训教员曹宇华紧盯着操纵员们的每一步操作，时不时记录他们的表现。一旦发现操作出现偏差，她就会立即走过去，耐心指出问题，仔细讲解规范。

“这都是我们在运行一线积累的经验。”2008年，曹宇华大学毕业后来到福清核电站工作。经过多年努力，她取得了3种堆型操纵员资格，成为“华龙一号”全球首堆首位女高级操纵员。2020年1月，曹宇华来到培训岗，着力培养新一代操纵员。变的是工作岗位，不变的是她对工作的热情。

运行安全是核电站工作的重中之重，操纵员则是核电站安全运行的守护者。主控室里，曹宇华指着一排排设备说：“核电机组有300多个系统，涉及上万个参数，操纵员必须兼备理论储备与实践经验，才能守住安全底线。”

成为一名合格的操纵员有多难？“6个月入职培训，历时两年的七大现场操作岗位培训，6个月以上的理论与模拟机培训……共计40余门培训课程。”曹宇华一一列举，“如果一切顺利，至少需要3年，这期间看过的资料都快有一人高了。”

2015年5月，我国自主研发的三代核电技术“华龙一号”示范工程开工建设，与此同时，三代核电全新运行技术文件体系的开发也提上日程。“运行技术规程是操纵员控制反应堆必须遵守的程序，没有规程，操纵员的操作就没有了依据。”曹宇华说。

次年3月，曹宇华作为规程组组长，组织了“华龙一号”示范工程机组征兆导向法事故规程的开发、验证与确认工作，即针对核电站设计中可能发生的事故编制操作指导文件。这是一项探索性工作，曹宇华和团队成员们“摸着石头过河”——逐字逐句斟酌表述，翻出系统手册与设计文件一遍遍核对；遇到不明确之处，与设计院反复沟通技术细节；不断在模拟机上验证规程的可行性，邀请核电运行专家对新规程开展一系列审查……两年多时间里，团队共完成近100份规程文件的编制。

今年3月25日，“华龙一号”示范工程全面建成投运，我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一方阵。曹宇华也有了新目标：“作为教员，我会努力帮助操纵员提升各方面能力、扛起安全责任。”

近年来，我国核电培训体系逐渐成熟。截至目前，仅在福清核电站，曹宇华等培训教员们就已经累计培养出100多名“华龙一号”操纵员，遍布运行、生产计划、安全监督、培训等多个领域。

从远处眺望，蓝天之下，“华龙一号”静静立于福建省福清市兴化湾畔。培训时间到了，曹宇华手拿水杯，抱着一摞文件夹，步履匆匆，走向培训大楼……

《 人民日报 》（ 2022年11月26日 04 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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