据新华社北京11月25日电 （记者王雨萧、吉宁）记者25日从税务部门获悉，吴亦凡（WU YI FAN）在2019年至2020年期间，采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元，其他少缴税款0.84亿元。国家税务总局北京市税务局第二稽查局依据相关法律法规规定，对吴亦凡（WU YI FAN）追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6.00亿元。

据了解，前期，北京市税务局第二稽查局根据有关方面线索和税收大数据分析，依法对加拿大籍艺人吴亦凡（WU YI FAN）2019年至2020年期间涉嫌偷逃税问题开展了税务检查。由于吴亦凡（WU YI FAN）大量经营信息、资金往来涉及多家境内外关联企业，案情较为复杂，北京市税务部门会同相关税务机关进行了认真细致的调查，目前案情已经查清。根据相关法律法规规定，吴亦凡（WU YI FAN）被追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6.00亿元。其中，对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃税款的部分处4倍罚款计3.45亿元；对其隐匿个人收入偷逃税款的部分处5倍罚款计0.42亿元。日前，北京市税务局第二稽查局已依法向吴亦凡（WU YI FAN）送达税务行政处理处罚决定书。

北京市税务局有关负责人表示，税务部门将持续做好文娱领域税收监管工作，依法严肃查处涉税违法行为，坚决维护我国税收主权，不断提升文娱领域从业人员的税法遵从度，进一步营造法治公平的税收环境。

(责编：袁勃、胡永秋)

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