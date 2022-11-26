人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>经济·科技

吴亦凡偷逃税被追缴并处罚款共计六亿元

2022年11月26日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据新华社北京11月25日电  （记者王雨萧、吉宁）记者25日从税务部门获悉，吴亦凡（WU YI FAN）在2019年至2020年期间，采取虚构业务转换收入性质虚假申报、通过境内外多个关联企业隐匿个人收入等方式偷逃税款0.95亿元，其他少缴税款0.84亿元。国家税务总局北京市税务局第二稽查局依据相关法律法规规定，对吴亦凡（WU YI FAN）追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6.00亿元。

　　据了解，前期，北京市税务局第二稽查局根据有关方面线索和税收大数据分析，依法对加拿大籍艺人吴亦凡（WU YI FAN）2019年至2020年期间涉嫌偷逃税问题开展了税务检查。由于吴亦凡（WU YI FAN）大量经营信息、资金往来涉及多家境内外关联企业，案情较为复杂，北京市税务部门会同相关税务机关进行了认真细致的调查，目前案情已经查清。根据相关法律法规规定，吴亦凡（WU YI FAN）被追缴税款、加收滞纳金并处罚款，共计6.00亿元。其中，对其虚构业务转换收入性质虚假申报偷逃税款的部分处4倍罚款计3.45亿元；对其隐匿个人收入偷逃税款的部分处5倍罚款计0.42亿元。日前，北京市税务局第二稽查局已依法向吴亦凡（WU YI FAN）送达税务行政处理处罚决定书。

　　北京市税务局有关负责人表示，税务部门将持续做好文娱领域税收监管工作，依法严肃查处涉税违法行为，坚决维护我国税收主权，不断提升文娱领域从业人员的税法遵从度，进一步营造法治公平的税收环境。

(责编：袁勃、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
林占熺：只有让千千万万的农民都富裕起来，才是真正的富有
　　人民网厦门11月25日电 （钱嘉禾）11月25日，2022年“把青春华章写在祖国大地上”大思政课网络主题宣传和互动引导活动在厦门大学举行。作为嘉宾，党的二十大代表、菌草技术发明人林占熺走进厦门大学，分享这株“中国草”背后的故事。…
年内迎来第二次降准 业界：重在稳定预期 呵护市场流动性
　　中国人民银行网站截图。 人民网北京11月25日电 （黄盛）据中国人民银行消息，为保持流动性合理充裕，促进综合融资成本稳中有降，落实稳经济一揽子政策措施，巩固经济回稳向上基础，中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5％存款准备金率的金融机构）。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部