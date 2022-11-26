本报北京11月25日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局25日发布“关于公布个人养老金先行城市（地区）的通知”，个人养老金制度在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区启动实施。

通知明确，先行城市或地区符合条件的群众可自愿参加个人养老金。按照规定，参加人需要开立个人养老金账户和个人养老金资金账户，账户里的资金可购买符合规定的理财产品、储蓄存款、商业养老保险和公募基金等，年缴费上限为12000元。

从公布的36个先行城市或地区看，个人养老金试点覆盖了全国31个省份，大部分省会城市和计划单列市都被纳入其中。

2022年4月，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，标志着个人养老金制度的建立。

据介绍，个人养老金是政府政策支持、个人自愿参加、市场化运营的补充养老保险制度，属于第三支柱保险中有国家制度安排的部分，完全由个人缴费，实行完全积累，市场化运行，能享受税收优惠。相关部门提示，个人养老金采取市场化运营，存在投资风险，参加人需谨慎选择。个人养老金制度规定，销售机构要以“销售适当性”为原则，做好风险提示，不得主动向参加人推介超出其风险承受能力的个人养老金产品。

(责编：王连香、李楠桦)

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