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央行宣布全面降准0.25个百分点

释放长期资金约5000亿元

2022年11月26日08:25 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京11月25日电  （记者徐佩玉）中国人民银行25日宣布，决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。此次降准共计释放长期资金约5000亿元，下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。

此次降准为全面降准， 一是为了保持流动性合理充裕，保持货币信贷总量合理增长，落实稳经济一揽子政策措施，加大对实体经济的支持力度，支持经济质的有效提升和量的合理增长。二是优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源，增强金融机构资金配置能力，支持受疫情严重影响行业和中小微企业。三是此次降准降低金融机构资金成本每年约56亿元，通过金融机构传导可促进降低实体经济综合融资成本。

(责编：王连香、李楠桦)
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