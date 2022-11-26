国家外汇局：10月中国外汇市场总计成交15.34万亿元人民币
2022年11月26日08:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：国家外汇局：10月中国外汇市场总计成交15.34万亿元人民币
中新网11月25日电 国家外汇管理局统计数据显示，2022年10月，中国外汇市场(不含外币对市场，下同)总计成交15.34万亿元人民币(等值2.15万亿美元)。其中，银行对客户市场成交2.59万亿元人民币(等值0.36万亿美元)，银行间市场成交12.75万亿元人民币(等值1.79万亿美元)；即期市场累计成交6.01万亿元人民币(等值0.84万亿美元)，衍生品市场累计成交9.33万亿元人民币(等值1.31万亿美元)。
2022年1-10月，中国外汇市场累计成交195.61万亿元人民币(等值29.44万亿美元)。
(责编：王连香、李楠桦)
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