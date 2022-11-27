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2022前三季电视销量：三星、LG、TCL居前三

2022年11月27日09:27 | 来源：人民日报客户端
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北京时间11月22日，来自韩联社援引权威市场调研机构奥姆迪亚（Omdia）数据显示，2022年前三季度全球电视销量/销售额排名如下：

从销售量维度看，三星电子以20.2%位居榜首，之后依次是LG电子（12%）、TCL（11.7%）、海信（10.1%）、小米（6.5%）；从销售额维度看，三星电子市场份额为30.2%，稳居第一；LG电子市场份额为17% ，排名第二；TCL市场份额为9.3%，排名第三；海信市场份额为8.6%，排名第四；索尼市场份额为8%，排名第五。

此外，根据Omdia 2022上半年电视销量报告显示，三星、LG、TCL分别以31.5%、17.4%、8.7%，位列前三，海信和索尼以8.2%和7.4%份额位列第四和第五位。（人民日报客户端广东频道）

(责编：李源、董童)
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