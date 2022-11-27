人民网记者 乔雪峰

日前，交通运输部发布了《铁路旅客车票实名制管理办法》（交通运输部令2022年第39号，以下简称《办法》），自2023年1月1日起施行。

为什么要修订《办法》？新修订的《办法》主要有哪几方面的变化？在便利旅客出行方面，新修订的《办法》有哪些制度安排？记者就此采访了国家铁路局运输监督管理司司长王忠刚进行了相关解读。

铁路快速发展对车票实名制提出新的要求

《办法》提出，铁路旅客列车和车站应当实行车票实名制管理，购买车票以及办理补票、取票、改签、退票等业务时，应当提供乘车人真实有效的身份证件或者身份证件信息。铁路运输企业应当依法开展车票实名制管理工作，在企业网站、车站服务场所内公告车票实名制管理规定，完善作业程序，落实作业标准。

谈到修订《办法》的原因时，王忠刚告诉记者，为加强铁路旅客运输安全管理，落实《铁路安全管理条例》规定的铁路旅客车票实名购买、查验要求，交通运输部于2014年出台了原《办法》。原《办法》施行以来，对保障铁路旅客生命财产安全，维护旅客运输秩序发挥了重要作用。

据王忠刚介绍，2016年1月1日实施的《中华人民共和国反恐怖主义法》对实名制管理提出了新要求，近年来，随着铁路的快速发展，电子车票全面实施，自动实名售票、取票、检票、验票等新设备和人脸识别等新技术逐步投入应用，车票实名制管理的外部环境发生了巨大变化，亟需修订完善原《办法》，并与前不久新修订的《铁路旅客运输规程》相衔接。

实名制管理范围调整为所有铁路旅客列车和车站

王忠刚告诉记者，此次修订《办法》，是国家铁路局坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，积极服务经济社会发展，不断满足铁路旅客运输高质量发展的实际行动；是贯彻落实《中华人民共和国反恐怖主义法》《铁路安全管理条例》等法律、行政法规要求，衔接《铁路旅客运输规程》有关规定，进一步加强铁路旅客运输安全、便利旅客出行的具体措施。

新修订的《办法》主要有以下几方面的变化：

一是调整车票实名制管理范围。在原《办法》对快速及以上等级旅客列车和相关车站实行车票实名制管理的基础上，依据《中华人民共和国反恐怖主义法》，进一步明确所有铁路旅客列车和车站实行车票实名制管理。同时，对部分不属于长途客运的公益性“慢火车”、市域（郊）列车、城际列车及相关车站根据实际情况作了专门规定。

二是细化车票实名购买要求。明确购买车票以及办理补票、取票、改签、退票等业务时应当提供乘车人真实有效的身份证件或者身份证件信息。明确通过互联网、电话、自动售票机、人工售票窗口等方式购票时可以使用的有效身份证件种类，增强可操作性。明确旅客丢失实名制车票后的挂失补办程序。

三是完善车票实名查验规定。明确铁路运输企业应当对车票记载的身份信息、乘车人及其购票时使用的有效身份证件进行核对，旅客应当配合；明确铁路运输企业应当开设人工实名查验通道，为老年人、证件无法自动识读、需要使用无障碍通道和其他需要帮助的旅客提供必要的服务。明确在旅客列车上的实名查验要求。明确铁路运输企业在旅客个人信息保护方面的义务和相关防护措施要求。

四是增加法律责任的内容。明确铁路运输企业应当制止扰乱车票实名制管理秩序的行为。对铁路运输企业不落实车票实名制管理要求的，明确按照《中华人民共和国反恐怖主义法》进行处理；对泄露旅客个人信息的，移交有关部门处理。明确铁路监管部门工作人员失职、渎职等情形的责任。

“在总结近年来铁路旅客车票实名制管理工作经验的基础上，我们将实名制管理范围调整为所有铁路旅客列车和车站实行车票实名制管理。”王忠刚表示，鉴于部分不属于长途客运的公益性“慢火车”、市域（郊）列车、城际列车及相关车站受设施设备、环境条件等影响，如北京地区的S1、S2、S5、S6等市郊线路，上海地区的金山线，以及服务于革命老区、少数民族地区、边疆地区的非长途公益性“慢火车”，确实暂不具备实行车票实名制管理条件，要求铁路运输企业提前向社会公布并说明理由。待上述旅客列车和车站具备车票实名制管理条件后，逐步推动铁路旅客列车和车站全部实行车票实名制管理。

明确4种购票渠道可以使用的有效身份证件种类

近年来，随着铁路的快速发展，铁路运输市场环境发生了较大变化，铁路运输企业除国铁集团外，还有一大批地方铁路公司。为了规范铁路旅客运输市场秩序，进一步推进不同铁路运输企业间有效身份证件的互联互通，方便旅客顺利出行，国家铁路局在总结近年来铁路旅客车票实名制管理工作经验的基础上，参考民航、道路、水路等交通行业的做法，在新修订的《办法》中明确了人工售票窗口、互联网、电话、自动售票机4种购票渠道可以使用的有效身份证件种类，具体为：

一是在人工售票窗口可以使用的有效身份证件包括：中华人民共和国居民身份证（含中华人民共和国临时居民身份证），居民户口簿，中华人民共和国护照，中华人民共和国出入境通行证，中华人民共和国旅行证，新生儿出生医学证明，军官证、警官证、文职干部证、义务兵证、士官证、文职人员证，海员证，以及公安机关出具的临时乘车身份证明；中华人民共和国港澳居民居住证，中华人民共和国台湾居民居住证，港澳居民来往内地通行证，往来港澳通行证，大陆居民往来台湾通行证，台湾居民来往大陆通行证；外国人永久居留身份证，外国人护照，外国人出入境证。

外国人因证件到期、遗失、损毁等原因正在办理证件补换发的，可以使用公安机关出具的外国人签证证件受理回执、护照报失证明，或者各国驻华使领馆签发的临时性国际旅行证件，该临时性国际旅行证件应当附具公安机关签发的有效签证或者停留证件。

二是通过互联网、电话可以使用的有效身份证件包括：中华人民共和国居民身份证（含中华人民共和国临时居民身份证），中华人民共和国护照；中华人民共和国港澳居民居住证，中华人民共和国台湾居民居住证，港澳居民来往内地通行证，台湾居民来往大陆通行证；外国人永久居留身份证，外国人护照。

三是通过自动售票机可以使用的有效身份证件包括：中华人民共和国居民身份证，中华人民共和国港澳居民居住证，中华人民共和国台湾居民居住证，外国人永久居留身份证。

出台多项便民措施确保旅客顺畅出行

新修订的《办法》在坚持以人民为中心，便利旅客出行方面有哪些制度安排？对此，王忠刚指出，一是推进不同铁路运输企业间有效身份证件的互联互通，在新修订的《办法》中分人工售票窗口、互联网、电话、自动售票机4种购票渠道明确可以使用的有效身份证件种类。

二是明确车站要设人工实名查验通道，为老年人、证件无法自动识读、需要使用无障碍通道和其他需要帮助的旅客提供必要的服务。

三是明确铁路运输企业要为无法出示有效身份证件的旅客提供咨询服务，并鼓励铁路运输企业通过互联网、自助办证设备等方式为旅客办理临时乘车身份证明提供便利。

四是鼓励铁路运输企业采用先进设备和技术，积极开展有效身份证件线上核验，推广使用自助实名查验设备，为旅客提供无接触式查验服务，提高通行效率。

五是明确部分不属于长途客运的公益性“慢火车”、市域（郊）列车、城际列车及相关车站受设施设备、环境条件等影响，暂不具备实行车票实名制管理条件的，可以由铁路运输企业提前向社会公布并说明理由。

此外，记者发现，新修订的《办法》增设了法律责任条款，第二十五条明确，发生殴打、辱骂车票实名制管理人员，冲闯、堵塞实名查验通道、相关场地，破坏、损毁、占用相关设施设备、系统等等扰乱车票实名制管理工作秩序、妨碍车票实名制管理人员正常工作的行为，铁路运输企业要予以制止，对涉嫌违反治安管理或者犯罪的行为，要及时报告公安机关。王忠刚表示，这一条款是为了维护车票实名制管理良好的运输秩序，确保旅客顺畅出行提供了制度保障。

再比如第二十九条明确，铁路运输企业未提供车票实名制管理必要的场地、作业条件，以及车票查验和身份证件识读等设备的，由铁路监管部门责令改正；逾期未改正的，处1万元以下罚款。

对此，王忠刚表示，新修订的《办法》增设法律责任条款都是为了督促铁路运输企业严格落实车票实名制管理要求，为旅客出行创造安全的运输环境。

(责编：孙红丽、高雷)

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