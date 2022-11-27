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业界：推进建筑行业向工业化、绿色化、智能化转型升级

2022年11月27日09:57 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰）近几年来，我国一批重大建筑技术实现了突破，具有世界顶尖水准的工程项目接踵落成，部分领域施工技术达到世界领先水平，高速、高寒、高原、重载铁路施工和特大桥隧建造技术迈入世界先进行列，离岸深水港建设关键技术、巨型河口航道整治技术、长河段航道系统治理以及大型机场工程等建设技术达到世界领先水平。

11月25日，住房和城乡建设部部长倪虹在2020-2021年度鲁班奖颁奖暨行业技术创新大会上表示，35年来，中国建设工程鲁班奖见证了中国建造改变中国面貌的历史进程，在引导企业完善质量体系、加快科技进步、推进节能减排、打造企业品牌等方面发挥了重要作用，有力推动了我国建筑工程质量水平整体的提升。

倪虹指出，鲁班奖要以推动我国建筑业高质量发展、为人民群众创造高品质生活为出发点和落脚点，公平公正、“优中选优”，做到“四个更加”，搞好“两个统筹”。

一是在获奖项目上，更加面向住宅、市政公用设施等民生工程项目，更加面向科技创新工程项目，更加面向绿色低碳工程项目，更加面向彰显中国文化自信的工程项目。

二是在获奖项目所在地域和所属企业上，统筹好经济发达地区和经济欠发达地区，统筹好大型建筑业企业和中小型建筑业企业。在新的征程上，以鲁班奖为示范和引领，推动我国涌现出更多让群众满意、让政府放心、经得起历史检验的优质工程。

倪虹表示，我国建筑业发展要以人民满意为目标，以科技创新为引领，以深化改革为动力，以文化自信为根基，以人才建设为支撑，以全球市场为舞台，深入推进建筑业供给侧结构性改革，为全社会提供高品质建筑产品，让人民群众住上更好的房子，不断满足人民对美好生活的向往。

“进入新的发展阶段，建设工程质量有了新的内涵。”中国建筑业协会会长齐骥指出，鲁班奖将不断把新的发展理念融入到评选工作中，推动行业向工业化、绿色化、智能化转型升级。同时，中国建筑业协会将充分发挥鲁班奖的示范引领作用，坚定不移推动行业高质量发展。

(责编：孙红丽、高雷)
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