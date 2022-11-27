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前10月份规上工业企业利润同比下降3.0% 利润结构改善

2022年11月27日10:48 | 来源：人民网
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人民网北京11月27日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，1—10月份规模以上工业企业效益状况呈现以下主要特点：

一是工业企业营收保持较快增长，利润同比下降。1—10月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长7.6%，继续保持较快增长。受国内疫情散发多发、工业生产者出厂价格同比由涨转降等因素影响，企业营收增速较1—9月份有所放缓，工业企业利润同比下降3.0%，降幅较1—9月份扩大0.7个百分点。

二是装备制造业利润明显回升。1—10月份，装备制造业利润同比增长3.2%，增速较1—9月份加快2.6个百分点，连续6个月回升；10月份当月利润增长25.9%，实现快速增长。工业企业利润行业结构不断优化，1—10月份，装备制造业利润占规上工业的比重为32.2%，较1—2月份提高7.1个百分点。装备制造业全部8个大类行业利润均较1—9月份改善。电气机械行业受新能源产业带动，利润大幅增长29.0%，增速加快3.7个百分点；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长13.7%，增速加快4.2个百分点；随着促进汽车消费政策持续显效，汽车销售保持较快增长，带动行业利润增长0.8%，今年以来累计利润首次由降转增。

三是电热气水业利润增长加快。1—10月份，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长15.5%，增速在1—9月份由负转正的基础上，进一步加快10.6个百分点。其中，随着煤炭保供稳价工作持续推进，电力行业成本压力趋缓，利润同比增长28.1%，增速较1—9月份加快16.7个百分点，拉动规上工业利润增长1.0个百分点，较1—9月份提高0.5个百分点，是拉动工业企业利润增速回升最多的行业。

四是外资和中小企业利润有所改善。1—10月份，随着稳外资政策持续发力，外商及港澳台商投资企业利润同比降幅较1—9月份收窄1.7个百分点，连续3个月改善。从当月看，10月份外商及港澳台商投资企业利润同比增长9.4%。今年以来，帮扶中小企业纾困解难有关政策落地见效，1—10月份中小企业利润同比增长1.4%，持续保持增长。

“总体看，工业企业利润下降，结构继续改善，部分中下游行业利润回升明显。”朱虹指出，同时也要看到，近期国内疫情散发多发，世界经济衰退风险加剧，工业企业效益恢复面临较大压力。下一步，要推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，确保产业链供应链稳定畅通，加快释放消费需求，落实落细惠企纾困政策，推动工业经济持续稳定恢复。

(责编：杨曦、高雷)
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