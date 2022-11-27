国家统计局27日发布数据显示，1—10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额69768.2亿元，同比下降3.0%。

据国家统计局介绍，1—10月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额22648.9亿元，同比增长1.1%；股份制企业实现利润总额50877.4亿元，下降2.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额16617.2亿元，下降7.6%；私营企业实现利润总额19641.2亿元，下降8.1%。

1—10月份，采矿业实现利润总额13943.0亿元，同比增长60.4%；制造业实现利润总额51739.3亿元，下降13.4%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额4085.9亿元，增长15.5%。

1—10月份，在41个工业大类行业中，19个行业利润总额同比增长，22个行业下降。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长1.10倍，煤炭开采和洗选业增长62.0%，电气机械和器材制造业增长29.0%，电力、热力生产和供应业增长28.1%，汽车制造业增长0.8%，专用设备制造业增长0.3%，农副食品加工业下降1.0%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.9%，化学原料和化学制品制造业下降3.6%，通用设备制造业下降4.4%，非金属矿物制品业下降13.3%，纺织业下降16.4%，有色金属冶炼和压延加工业下降20.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降70.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降92.7%。

1—10月份，规模以上工业企业实现营业收入111.78万亿元，同比增长7.6%；发生营业成本94.84万亿元，增长8.9%；营业收入利润率为6.24%，同比下降0.68个百分点。

10月末，规模以上工业企业资产总计154.15万亿元，同比增长9.0%；负债合计87.57万亿元，增长9.4%；所有者权益合计66.58万亿元，增长8.5%；资产负债率为56.8%，同比上升0.2个百分点。

10月末，规模以上工业企业应收账款21.88万亿元，同比增长13.6%；产成品存货6.10万亿元，增长12.6%。

1—10月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.84元，同比增加1.07元；每百元营业收入中的费用为7.91元，同比减少0.50元。

10月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为90.5元，同比减少1.8元；人均营业收入为178.7万元，同比增加14.8万元；产成品存货周转天数为18.2天，同比增加0.9天；应收账款平均回收期为54.6天，同比增加3.1天。

(责编：孙红丽、杨迪)

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