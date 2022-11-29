人民网北京11月29日电 （黄盛）证监会新闻发言人11月28日表示，证监会决定，即日起调整优化五项措施，支持房地产企业股权融资，支持房地产市场平稳健康发展。

五项措施涉及恢复涉房上市公司并购重组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资、调整完善房地产企业境外市场上市政策、进一步发挥不动产投资信托基金(REITs)盘活房企存量资产作用、发挥私募股权投资基金作用等，旨在积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。

五项措施中，“恢复涉房上市公司并购重组及配套融资”“恢复上市房企和涉房上市公司再融资”颇受市场关注。据人民网财经了解，上市房地产企业再融资暂停始于2010年国务院发布的《关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》。该《通知》明确，要加强对房地产开发企业购地和融资的监管，“商业银行要加强对房地产企业开发贷款的贷前审查和贷后管理。对存在土地闲置及炒地行为的房地产开发企业，商业银行不得发放新开发项目贷款，证监部门暂停批准其上市、再融资和重大资产重组”。

近期，监管部门接连出台地产融资支持举措。比如，11月8日，中国银行间交易商协会宣布，支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资；人民银行和银保监会在11月23日发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，提出六方面共16条措施，被业界称为“金融16条”，包括保持房地产融资平稳有序、积极做好“保交楼”金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度等。

11月21日，证监会主席易会满在2022年金融街论坛上表示，要密切关注房地产行业面临的困难挑战，支持实施改善优质房企资产负债表计划，继续支持房地产企业合理债券融资需求，支持涉房企业开展并购重组及配套融资，支持有一定比例涉房业务的企业开展股权融资。

对于此次证监会恢复上市房企和涉房上市公司再融资，易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，问题企业可以借此类重组上市工作理顺债务关系，优质房企则有收购或控制此类企业的机会。“过去有信贷、债券融资和专项资金做支持，当前再融资政策可以为这些房企增加新的资金来源。特别是恢复涉房上市公司并购重组及配套融资明确了对房企重组上市落实宽松政策，尤其是提及发行股份或支付现金购买涉房资产，对目前问题企业和优质房企都是好消息。” 严跃进说。

中邮证券研究报告表示，目前，地产支持政策已形成组合拳，稳楼市三位一体，稳融资三箭齐发，有望显著改善房地产企业资产负债表、更快恢复房地产市场平稳健康发展。

也有市场人士向人民网财经表示，此次证监会五项措施政策核心是支持修复优质房企的资产负债表，推动行业优化整合。后续或将推动相关项目尽快落地，形成示范效应。

(责编：赵竹青、吕骞)

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