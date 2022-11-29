人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）第四届世界科技与发展论坛之世界数字经济论坛于11月28日在成都举办。本次论坛由中国科学技术协会、中国科学院、中国工程院和四川省人民政府共同主办，以“领航全球数字经济新时代”为主题，共设置“变革与机遇”“科技与赋能”“发展与治理”和“转型与创新”等4个议题。来自全球数字技术、经济、产业等领域的著名专家学者和200多位嘉宾现场参与研讨交流，探讨数字科技赋能全球可持续发展。

中国科协党组书记、分管日常工作副主席、书记处第一书记张玉卓说，当前世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，数字化、网络化、智能化深刻影响人类生产方式、生活方式和社会治理方式，不断塑造世界经济和全球治理新格局。

张玉卓表示，期待全球通过充分交流数字化转型、数字经济发展等方面的经验，凝聚更多共识，推动更多实质性合作。为此，他提出以下几点建议：一是共同推动数字转型。全球要携手合作，加快新技术、新模式培育和推广，推动数字经济领域的基础难题攻关，构建现代化基础设施体系，加快数字产业化和产业数字化，有力支撑高质量发展。二是共同弥合数字鸿沟。凝聚合力，推动数字时代互联互通，引领数字科技向上向善，提升国家科普能力，提高全民数字技能和素养，助力弱势群体融入数字化浪潮，消除数字鸿沟。三是共同拓展数字合作。以对话交流促进共商，以务实合作推动共享，打造公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机、造福人民的数字网络空间，塑造普惠平衡、合作共赢、共同繁荣的全球数字经济新格局。

世界工程组织联合会前任主席、中国新一代人工智能发展战略研究院执行院长龚克认为，新冠疫情暴露了现有世界经济格局的弱点，拥有更强大数字基础设施的国家能够采取更快、更有效的应对措施。数字基础设施的创新驱动，将助力疫后经济复苏。

龚克表示，全球数字经济是开放和紧密相连的整体，各国应加强数字经济治理合作，推动构建全球治理新秩序。希望各国激发数字合作活力，合力营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境，在数字产业化、产业数字化方面推进国际合作，释放数字经济推动全球增长的潜力。让数字经济发展成果造福各国人民。

上海合作组织秘书处副秘书长索海尔·汗表示，新兴的数字技术和创新为全球发展注入了强大的动力，并对提高整个社会的生活质量方面发挥重要作用。数字技术将使国家结构、商业圈和社会的相互作用转变和提升到一个新的水平，数字经济逐步成为经济和工业领域增长和发展的引擎。

全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任委员、国务院原副秘书长江小涓，中国工程院院士陈鲸，诺贝尔经济学奖得主、哈佛大学经济学和数学教授埃里克·马斯金，清华大学智能产业研究院院长、中国工程院院士张亚勤，清华大学经济管理学院院长、全球财富管理论坛执委会主席白重恩，中国工程院院士、中国科学院光电技术研究所所长、微细加工光学技术国家重点实验室主任罗先刚，中国科学院院士、中国计算机学会理事长梅宏，诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学经济学和法律学教授詹姆斯·赫克曼等16位专家学者为论坛作报告，围绕全球经济复苏和数字经济可持续发展建言献策。

(责编：赵竹青、吕骞)

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