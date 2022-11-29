人民网北京11月29日电 （记者许维娜）今年，国家发展改革委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，提出加快推进新型城市建设，有序推进城市更新。

记者注意到，随着城市更新相关配套政策的不断落地和实施，各地在鼓励市场主体参与、相关的规划和资金等方面，支持力度不断加大。而城市核心区街区更新、城市公共空间等方面提升成为城市有机更新项目的重点。

“城市更新不仅是生活的需要，也是建筑和城市寿命延续、再生和迭代的需要，应提倡绿色发展和技术创新，加强文化的推动，在设计中采用小微方式、轻量化的设计、精细化的方法以及绿色生活的理念。”日前，中国工程院院士崔愷在2022中国—东盟新型城镇化与城市更新发展论坛上表示。

中国城镇化促进会副主席、原国家旅游局党组副书记、常务副局长王志发深入探讨了城市更新与文旅融合发展的历程、前景及建议，指出城市更新与文化旅游融合发展，要切实贯彻新的发展理念，把握新的发展方向：强化顶层设计，做好规划引领；借鉴中外先进经验，加强典型示范；注重科技赋能，坚持科学创新；坚守本土文化，突出地方烟火气。

中国城镇化促进会副主席、住房和城乡建设部村镇建设司原司长李兵弟指出，中国进入全面建成社会主义现代化强国的新阶段，迈入全面实施乡村振兴的新时期。要因村施策，自下而上，全域推动、系统实施；建议深化农村改革，从土地制度、集体产权、国家治理体系等重点领域推动任务落实。

全联房地产商会常务会长、城市更新分会会长柴志坤表示，近年来，城市更新取得了一定的成果，但仍存在很多问题和困难，需要政府相关部门完善政策机制和管理流程，以适应生产型政府向服务型政府的转型；合理统筹区域规划，建立新的多元化合作平台。

清华大学建筑学院教授张杰结合景德镇案例，讲演了景德镇如何通过保护利用这一更新模式，运用“设计-投资-建造-运营”（DIBO）方案，将瓷业遗产融入当代经济、社会、文化生活，推进城市与社区的综合发展，从而构建城市特色空间框架，引导遗产活化，激活城市复兴。

城市更新的成效，离不开制度的完善与路径的创新。比如，2021年以来，广西连续两年将实施城市更新行动写入自治区《政府工作报告》，城市更新已成为承载当地高质量发展的一大核心关键词。

对此，广西壮族自治区住房和城乡建设厅党组书记、厅长唐标文表示，广西正处于城市转型发展的关键期，面临增强开发和存量运营的双重机遇和挑战。下一步将深挖新型城镇化潜力作为全区工作的重中之重，将城市更新作为推动城市建设从粗放型、外延式转向集约型、内涵式的重要抓手，推动城市高质量发展取得显著成效。

(责编：赵竹青、吕骞)

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