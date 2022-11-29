人民网北京11月29日电 （记者赵竹青）11月29日23时08分，搭载神舟十五号载人飞船的长征二号F遥十五运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，神舟十五号乘组3名航天员费俊龙、邓清明、张陆踏上飞天圆梦之旅。

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