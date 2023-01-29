本报北京1月28日电 （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示：今年春节假期（1月21日至27日），全国邮政快递业运行情况总体安全平稳，揽收快递包裹约4.1亿件，与去年春节假期相比增长5.1%，较2019年春节假期增长192.9%；投递快递包裹3.3亿件，与去年春节假期相比增长10.0%，较2019年春节假期增长254.8%。

春节假期，全国主要品牌快递企业充分发挥节日期间寄递服务保障作用，健全完善工作预案，加强人员、物资储备，超百万快递小哥坚守岗位，切实畅通邮政快递末端“微循环”。

一份份寄往老家的礼品，带回了游子的牵挂和乡愁，一件件从故乡寄来的年货，承载了家人的思念和祝福，互寄年货已成为人们欢度新春的新方式。数据显示，自春运开始以来（1月7日至27日），全国邮政快递业揽收快递包裹39.4亿件，投递快递包裹49亿件，与去年春运同期相比均有所增长。

邮政快递业全力做好春节假期医疗物资寄递配送保供，切实加强与药企对接，保障医疗物资邮件快件优先处理派送。据不完全统计，春节假期全行业共寄递医疗物资邮件快件超300万件。

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 01 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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