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推动经济稳步回升 提早谋划春耕备耕——节后开工首日国常会释放稳经济积极信号

2023年01月29日05:47 | 来源：新华网
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新华社北京1月28日电 题：推动经济稳步回升 提早谋划春耕备耕——节后开工首日国常会释放稳经济积极信号

新华社记者谢希瑶、于文静

1月28日，春节后首个工作日召开的国务院常务会议亮出多重举措，释放出促进经济稳步回升的积极信号。

随着我国调整优化疫情防控措施，刚刚过去的春节假期里，城市商圈客流量增多，热门景点游客量猛增，中国经济呈现恢复向好的趋势。

——乘势而上抓落实，推动经济在年初稳步回升。

此次国务院常务会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，落实中央经济工作会议精神，着力稳增长、稳就业、稳物价，保持经济运行在合理区间。深入落实稳经济一揽子政策和接续措施，推动财政、金融工具支持的重大项目建设、设备更新改造形成更多实物工作量，实施好原定延续执行的小规模纳税人增值税减免、普惠小微贷款等政策。

信心是发展的动力，就业是最大的民生。会议提出，坚持“两个毫不动摇”，依法保护民营企业权益，持续打造市场化法治化国际化营商环境。支持平台经济持续健康发展。推动企业节后快速复工复产，扎实做好农民工返岗就业服务。上下共同努力，巩固和拓展经济运行回升势头。

——提早谋划春耕备耕，确保粮食安全“开门稳”。

一年之计在于春。会议强调，二月初有关部门要作全面部署，层层压实责任，不误农时抓好春耕备耕，为提升粮食稳定供应能力、保持物价平稳打牢基础。

农业专家表示，不误农时保春耕，确保粮食安全，对于经济社会行稳致远至关重要。今年我国粮食生产目标任务重点是“两稳两扩两提”，即稳面积、稳产量，扩大豆、扩油料，提单产、提自给率。要完成这些目标，必须抓早、抓实各项举措。

对此，会议提出五方面要求：一是抓好小麦、油菜春季田管；二是尽快明确各地粮食和油料生产目标，确保春播面积落实，稳住大豆种植面积；三是扎实做好保障服务；四是落实最低收购价、生产者补贴等政策；五是加大对大豆种植支持力度，继续实施小麦“一喷三防”补助全覆盖，提早下拨病虫害防控资金，实施南方早稻集中育秧补助，调动农民积极性，促进增产增收。

——更好统筹“双循环”，把握发展主动权。

针对当前需求不足的突出矛盾，会议提出，乘势推动消费加快恢复成为经济主拉动力，坚定不移扩大对外开放、促进外贸外资保稳提质。并从加力扩消费、努力稳定外贸、积极吸引外资三方面部署具体举措。

促进汽车等大宗消费政策全面落地，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼工作，落实出口退税、信贷、信保等政策，推动新版鼓励外商投资产业目录加快落地，支持地方招商引资……

专家指出，此次会议亮出的一系列硬举措，推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，有利于发挥我国超大规模市场优势，更好统筹国内循环和国际循环，改善我国生产要素质量和配置水平，立足新发展阶段塑造国际合作和竞争新优势，牢牢把握发展主动权。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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