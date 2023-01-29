本报记者 徐元锋

新春时节，云南省德宏傣族景颇族自治州陇川县陇把镇吕良村的桑树地里绿意盎然，村民瞿发贵忙着给桑田施底肥，自家25亩地加上转租的56亩地种桑养蚕，去年收入20多万元。

站在篮球场大的蚕棚里，瞿发贵一一介绍：“这是喂蚕车，那是水帘降温，别看棚大，一两个人就管得下。”目前，吕良村共有蚕农133户，桑园面积2295亩，建起240座近3万平方米标准化蚕棚。

德宏州一年几乎都是“无霜期”，利于生产高品质蚕丝。陇川县农业农村局蚕桑办主任张晓买介绍，为了降低农户养殖风险，县里摸索出“小蚕共育模式”，由缫丝公司向农户提供桑苗、小蚕并垫付建设养蚕大棚所需物资，待回购蚕茧时再抵价扣除。当地还推行地面养蚕、桑树枝条养蚕等简单易行的养蚕技术。截至目前，德宏州建起小蚕共育基地25个，其中陇川县14个。

走进村民排扎丁家，这名32岁的景颇族妇女正在整理菌包。11月到来年3月，是养蚕的空闲期，养蚕棚变身蘑菇大棚。桑树枝条粉碎后可以制作菌包，菌包用完再粉碎还田当绿肥。“蚕桑+蘑菇”，形成循环农业链条。陇川县委书记寸待纯介绍，目前全县种桑5万多亩，覆盖了九成行政村，带动农户3500余户，户均增收1万余元。

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 02 版）

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经