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新的春天  新的征程  新的出发

——从春节假期看生机勃勃的中国

本报记者  刘志强  邱超奕  丁怡婷  罗珊珊
2023年01月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节，辞旧迎新的美好时刻，观察中国的重要窗口。2023年新春，疫情防控进入新阶段后的第一个春节，尤为引人关注——

　　乘高铁、搭飞机、坐大巴，游子归家，亲人团聚，朋友相会，熟悉的春运又回来了。

　　贴春联、逛庙会、品民俗，大街小巷张灯结彩，特色年货琳琅满目，年味儿扑面而至，烟火气升腾起来。

　　订单增多、生产加力、餐饮升温、旅游走热，生产生活加快恢复，发展动力积聚增强，中国经济大船乘风破浪向前。

　　习近平总书记指出，“2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存”“只要我们坚定信心、顽强拼搏，就一定能够实现新征程的良好开局”。新春佳节，千家万户其乐融融，神州大地喜气洋洋，崭新一年的美好前景徐徐铺展，亿万人民的前行信心愈发坚定。

　　春运平稳有序

　　客流大幅回升

　　豉汁凤爪、水晶虾饺、北京烤鸭、甲鱼钵子……除夕夜，湖南常德市居民刘善友家的年夜饭着实丰盛。

　　美食荟萃，源于交通便利：1月16日，在首都工作的小儿子刘继超带回北京烤鸭，“从大广转兰南再上二广，15小时，一路高速。”两天后，大儿子刘继民从广州直飞常德，1个多小时就到，“上午打包的粤式早茶，到家还热乎哩。”

　　“以后我先电话点菜，不管多远，一天之内你们准能送到。”端起酒杯，刘善友打趣说。“一言为定，干杯！”一家人边吃边聊，欢声笑语不时传出。

　　中国年，团圆年。回家团圆、孝老祈福，浓缩着骨肉亲情和家国情怀。随着疫情防控措施优化调整，3年来人们累积的回乡过年、探亲访友等需求集中释放，跨区域人员流动加速，流动的中国一派欣欣向荣的景象。

　　6.5万平方米的候车大厅座无虚席，每分钟170多人通过安检闸机，每90秒开出一趟列车，春节前夕的上海虹桥火车站人潮涌动。

　　“G1373次列车马上就要检票了……”大年三十，旅客俞文杰高兴地登上了开往家乡的列车。鼓鼓的手提袋里，装满了上海特产。“3年了，头一次回家过年，就想多给父母带些年货。”俞文杰说，“看到车厢里这么多人，就知道一切都在变得更好。”

　　近200个停机位全部开放，每小时超过40个航班起降；日均旅客量突破11万人次，节日期间的北京大兴国际机场客流如潮。

　　看着候机厅里人来人往，旅客吴昕悦举起手机拍了个全景：“留个纪念，也分享给亲友，这才是春运的味道。”

　　天涯之远，隔不断人们心底最温暖的牵挂。交通路网四通八达，疫情防控形势向好，助更多旅客踏上回家路：在中原大地，郑州东站“米”字形高铁枢纽纵横延伸，日均客流达12万人次以上；在秦岭深处，慢火车春节假期照常开行，满载着乡亲们的红火生活；在西北内陆，南航在新疆计划执行航班近8000班，超过2019年同期水平……

　　国务院联防联控机制春运工作专班数据显示，1月21日至27日，全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客约2.26亿人次，明显高于2022年同期水平。英国《经济学人》新闻网站观察到：“现在，随着疫情限制措施的取消，春运——春节的旅行高峰——又回来了。”

　　一个流动的中国，安顿着阖家团圆的乡愁，也映照着国家前进的步伐、时代发展的脉动。

　　一批批进口水果远道而来，“飞入”寻常百姓家。

　　“嘟——”1月4日，一声汽笛长鸣，从智利瓦尔帕莱索港赶来的冷藏散货船满载着4300多吨车厘子驶进上海南港码头，当天就被送上各大商超货架。“我们已经能够通过包机、包船、海空联运等多种方式运输进口水果生鲜。”东航产地直达项目业务专员说。

　　“榴莲快线”“奇异果快航”接连开通，泰国椰青、越南菠萝蜜等全球原产地水果销量大涨；县域及乡村海鲜订单占比首超北上广深，“农货进城，海鲜下乡”成为新趋势……得益于物流运输的日益发达，城乡百姓的生活品质越来越高。

　　一份份年货包裹，传递着问候与祝福。

　　春节假期，武汉汉正街不少店铺仍在紧张忙碌。“每天还有上百单，大年初三后订单量更是猛涨。”京东快递小哥左祥直言自己“忙到飞起”。

　　40多公里外，京东物流亚洲一号武汉分拣中心，大货车一字排开，传送带飞速运转，一份份包裹在此集结转运。分拣中心中控组组长熊思恒自豪地说：“依靠自动化分拣线，工作效率提高5倍以上，中心一天完成100万件订单，这在以前是不敢想象的。”

　　一条条铁路纵横交错，编织着发展的希望。

　　今年，新成昆线迎来首个春运。大年初四，位于四川凉山彝族自治州的西昌西站内，返程客流日渐增多。“过去交通不便，许多老乡很难走出大凉山。如今一天几十趟动车，深山不再深，远方不再远。”在成都一家医院工作的90后彝族小伙阿苦日作坚信，通了动车，凉山州的发展也将走上快车道，“西昌邛海等景点将迎来更多游客，葡萄、石榴等特产将销往更多地方。”

　　车水马龙，川流不息；人便其行，货畅其流。流动的中国正奋跃而上、飞速奔跑。

　　民生持续改善

　　保障更加全面

　　“新家里第一次过年，可得好好装扮下！”剪窗花，贴春联，大年三十下午，江西宜春市宜阳新区红星小区的居民彭粮钱忙个不停，“去年6月摇号分房，拿到钥匙后马上装修。新房干净又宽敞，今年春节格外幸福。”

　　今年1月以来，建有980多套棚改安置房的红星小区接连有新住户搬入，生活气氛越发浓厚。彭粮钱最满意的是小区的环境和配套：“有电梯、间距大、采光好，老母亲在家就能晒太阳、看风景。附近学校、医院、农贸市场一应俱全，生活便利得很。新一年，新生活！”

　　家是最小国，国是千万家。新春佳节，千家万户的甜蜜点滴，汇聚成中华大地上浓浓的年味、暖暖的幸福。

　　——温暖中国，书写在物阜民丰的美好生活中。

　　大年初二早上6点，山东寿光地利农产品物流园一派繁忙，福建辣椒、广东豆类、云南高山蔬菜等摆满货摊。“守好‘菜篮子’，春节‘不打烊’。理货、检测、冷库等16个部门正常运转，与800多位留守商户一道奋战。”物流园相关负责人孙向明介绍，园区每天交易的品种有200多种，1月份以来的日交易量比去年12月增长了约30%。

　　千余公里外，湖北恩施土家族苗族自治州鹤峰县龚家垭村，村民万振齐一家围坐在火炉边，畅叙亲情。“去年收入不错，以前不常吃的松子、开心果，现在也舍得买了。”万振齐掰着指头算起账：卖了200多斤蜂蜜，收入3万多元；种了6亩有机茶，收入2万多元；加上农闲时打零工，一年赚了10万元左右，“新一年要加把劲，让日子越过越红火。”

　　春华秋实，岁物丰成。粮食产量连续8年保持在1.3万亿斤以上，实现“十九连丰”；居民人均可支配收入实际增长2.9%，与经济增长基本同步；城镇新增就业累计实现1206万人，超额完成全年目标任务……2022年，就业稳、物价稳，人民生活得到有效保障。今年春节，“菜篮子”“米袋子”“果盘子”市场供应充裕、质量安全可靠。商务大数据监测预测平台显示，节前各地大型批发市场、连锁超市生活必需品备货量比平日增长20%至30%，同比增长10%左右。

　　——温暖中国，流淌在枝叶关情的安心守护中。

　　“家门口就业，赚钱顾家两不误。”年没过完，河南平舆县的脱贫户李小夺就做好了打算：年后，参加县里组织的防水技能培训班，“认真学习，拿到防水工证书，在周边地市找份工，每月能赚七八千元。”

　　“食客络绎不绝，经营恢复得比预想还快。”此前受疫情影响，山西怀仁市的火锅店老板李嘉平差点没坚持住，“政府伸出援手，减免房租、税费，压力大为缓解。春节假期，营收恢复至疫情前的90%左右，新一年大有盼头。”

　　脱贫劳动力务工就业规模3278万人，超过年度目标任务259万人，不发生规模性返贫的底线牢牢守住；全年发放物价补贴约65亿元，惠及约2亿人次困难群众……过去一年，兜住兜牢民生底线，发展成果温暖民心。

　　——温暖中国，激荡在齐心协力的团结奋斗中。

　　严寒北疆，供热人守护万家灯火。凌晨两点，气温已降至近零下30摄氏度，华电新疆昌吉分公司的集中控制室内灯火通明。工作20多年的王力，在值班巡查中度过了又一个春节：“维修和运行人员24小时在岗，坚决守住民生用能底线，确保群众温暖过冬。”

　　春运一线，调度员保障物流畅通。“请求22道调车信号”，对讲机那头传来调车长袁源旭的声音，助理值班员谢军兰赶忙点击屏幕、开放信号。在江西新余火车站，袁源旭、谢军兰夫妇一道坚守岗位、担当奉献。谢军兰言辞真切：“在工作中‘团圆’，也是一种幸福。能确保重点物资运输，坚守就很有意义。”

　　偏僻山乡，白大褂上门义诊送药。“常大妈，您血压有点高，这个护理包里有降压药、感冒药……”大年初三一早，湖北襄阳市襄州区程河镇曹河村的村医宋成超，背着药箱来到83岁老人常金花家做义诊。“疫情防控进入新阶段，依然处在吃劲的时候。程河镇有基础病的孤寡老人不少，我们大年初一开始走村串巷、上门检查，为的就是确保老年人身体健康、平安过年。”宋成超说。

　　在海拔4600米的雅砻江柯拉光伏电站，1000多名建设者加紧施工；在艳阳高照的海南三亚南繁科研育种基地，科研人员抢抓授粉关键期，加快玉米育种进程……万家团圆之时，许多人坚守在工作岗位，在同心共筑中国梦的伟大征途中留下自己闪亮的足迹。

　　民生冷暖，枝叶关情。今日之中国，人民生活全方位改善，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。从“欢欢喜喜过好年”到“奋斗实干新一年”，汇聚万众一心的磅礴伟力，绘就温暖中国的动人画卷。

　　消费市场回暖

　　产业发展向好

　　白天，“黄河大集”人头攒动，春联、糖果、虎头鞋等年货应有尽有，玉兔、锦鲤、牡丹等各式花馍活灵活现，叫卖声、吆喝声此起彼伏。夜晚，园林景区灯火辉煌，兔年贺春、福兔擂鼓等主题灯组流光溢彩，京剧、竹马、高跷、木板大鼓等非遗民俗展演引人入胜。这个春节，京杭大运河畔的古城山东临清市热闹非凡。市民刘鑫感慨：“人间烟火气，最是暖人心，新一年必将欢乐祥和、红红火火！”

　　“今天的中国，是充满生机活力的中国。”人气足、消费旺、生产忙，当新年的钟声敲响，中华大地愈发安宁祥和、生意盎然、朝气蓬勃。

　　——强势复苏的消费市场，展现着中国经济的旺盛活力。

　　街市店铺熙熙攘攘。在江西鹰潭市余江区，一处家电大卖场推出的促销活动，吸引了大批顾客。顾客陈志华兴致颇高，“满3000送300，电视机、冰箱、电热水壶，加一起省了600元，划算！”春节假期，全国480座万达广场总客流达到1.6亿人次，销售收入达126.8亿元，双双创下历史新高。

　　电影院线人气满满。1月22日刚10点，河南滑县的中影国际影城的大屏幕显示，许多场次已经售罄，市民许燕感慨：“《满江红》《流浪地球2》等大片扎堆，幸好我提前一天订票。”国家电影局1月28日发布数据，2023年春节档电影票房达67.58亿元，取得影史春节档票房第二的好成绩。

　　热点景区持续火爆。夜幕降临，哈尔滨冰雪大世界美轮美奂，引得游客纷纷打卡。“向往已久的‘北国’之旅，终于实现了。”游客章懿乐在其中。三亚海滩游人如织，西安大唐不夜城临时限流，出境游市场快速复苏……今年春节，群众文旅需求高涨，旅游市场越发红火。据文旅部测算，春节假期全国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。

　　“春节假期，吃住行游购娱等需求快速释放，实体零售、餐饮住宿、文旅出行等行业复苏明显，展现了我国市场的强大韧性和巨大空间。”国务院发展研究中心副研究员杨光普说，新一年，把恢复和扩大消费摆在优先位置，将推动我国内需潜力不断释放，为经济发展注入强劲动力。

　　——创新创造的澎湃激情，孕育着中国经济的勃勃生机。

　　“癸卯兔年即将到来，我们在中国空间站祝你们新春快乐，万事如意！”1月21日，中国航天员迎来中国空间站全面建成后的首个除夕，3名航天员穿上“祥云服”，向全国人民送出祝福。

　　中国空间站全面建成，首架C919大飞机正式交付，第三艘航母“福建号”下水，白鹤滩水电站全面投产，2022年，重大工程接连问世，科技创新捷报频传。接续发力，创新创造创业的脚步坚定向前——

　　抓住机遇，制胜新赛道！还在休假，浙江九点万联科技服务有限公司董事长林盛增的手机一直响个不停。成立不到一年，公司已在直播电商行业崭露头角，“今年，我们将招引更多优质家居品牌入驻宁波九点直播经济产业园，为他们量身定制运营服务。”

　　勠力同心，攻克新技术！春节假期，中国科学院大连化学物理研究所内，科研团队树立了新目标：研发全钒液流电池60千瓦电堆。“今年，我们将深耕储能技术领域，力争推动液流电池的大规模产业化。”中科院大连化物所研究员李先锋踌躇满志。

　　——产业发展的良好势头，预示着中国经济的美好前景。

　　游览人文景点，品味中华文化，大年初一，苏州日商俱乐部会长、川崎精密机械（苏州）有限公司董事长松永好弘与近20位外籍人士一道在苏州欢度春节。“中国的巨大市场，让跨国企业看到了广阔机遇。新一年，公司首创的新型液压多路控制阀产品将在苏州高新区投产。”对在中国的发展，松永好弘充满期待。

　　机器辊轴转动，薄膜往来如梭，大年初四，主营锂电池基膜的湖南博盛新能源技术有限公司内，流延拉伸生产线正全速运转。“产品供不应求，今年订单已经排满，必须加班加点赶制。”值班经理李安升说，得益于新能源汽车行业快速发展，公司一期5条生产线连续饱和生产，“我们正全力打造二期10条生产线，力争尽快实现产能翻倍。”

　　跨国企业纷纷看好，工厂产线开足马力，彰显中国经济的良好势头。近期，国际组织和国际投资机构纷纷上调2023年中国经济增速预测。英国《金融时报》认为，中国因疫情被抑制的消费力和投资活动复苏将支撑全球需求。彭博社则说，中国可以提供一个有吸引力的国内需求驱动复苏的故事。“我国物质基础雄厚、市场优势明显、新动能支撑作用进一步增强、深化改革开放红利持续释放、宏观调控经验丰富，2023年经济一定会整体好转。”国家统计局局长康义表示。

　　草木蔓发，春山可望。今日之中国，经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。全球最完备产业体系、最大最有潜力市场，筑就了高质量发展的坚实基础。只要笃定信心、稳中求进，就一定能实现我们的既定目标。

　　…………

　　时序更替，梦想前行。

　　气象万千的新春图景，标注着伟大祖国的铿锵步履，鼓舞着亿万同胞的壮志豪情。

　　当喜悦的相聚纾解了离愁，当游子的行囊装满了瞩望，当短暂的歇息积蓄起奋进的力量，我们又开始了新一年的打拼。

　　新的春天，新的征程，新的出发。

　　“什么时候没有困难？一个一个过，年年过、年年好，中华民族5000多年来都是这样。爬坡过坎，关键是提振信心。”

　　“每当辞旧迎新，总会念及中华民族千年传承的浩然之气，倍增前行信心。”

　　“14亿多中国人心往一处想、劲往一处使，同舟共济、众志成城，就没有干不成的事、迈不过的坎。”

　　新征程是充满光荣和梦想的远征，没有捷径，唯有实干。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定信心、抖擞精神，齐心协力加油干，奋力实现新征程的良好开局，共同开创更加美好的未来！


　　《 人民日报 》（ 2023年01月29日 01 版）
(责编：王震、陈键)
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