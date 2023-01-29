本报记者 窦瀚洋

大年初五，位于浙江杭州建德市的新安集团马目智能园区内，机器轰鸣声不断，全自动化生产线有序运转，数据在智能大屏上持续跳动；走进荣盛集团子公司浙石化车间，手写“福”字、红色挂饰将厂房装扮得年味十足，一线员工认真记录着各类数据和参数；在传化集团旗下新安化工生产车间，草甘膦水剂、颗粒剂等各类制剂有序流转，经过包装、出库检验等环节后，将陆续发往国内外。春节假期，杭州市各企业持续运转，员工干劲十足，力争取得“开门红”。

“今年订单比较多，春节假期生产线满负荷运转，确保产品按时交付。”新安化工草甘膦装置办公室主任陈晓军介绍，为保障高效生产，春节假期企业在岗员工数量基本不减，公司也给予留岗员工相应奖金、补贴。

“过年坚守岗位，非常充实。”新安化工员工陈顺忠说，如今草甘膦生产实现了自动化和连续化，“我的工作就是配合上下游环节，保证装置安全稳定运行。”

新安化工供应链运营主管胡超介绍，今年1月，新安化工订单量比计划增加2000余吨，为一季度实现“开门红”打下良好基础。“假期国外客户仍有需求，我们的生产还得跟上。从除夕到现在，生产、制剂配置有序开展，接下来将根据客户需求，陆续完成产品包装和发货。”

在浙石化厂区，正开足马力提炼生产的是用于口罩生产的聚丙烯材料。荣盛集团相关负责人说，春节假期，员工总体在岗率是平时的95%左右，“我们为假期留守一线的员工们准备了新年礼物，给他们送去新春温暖。”

面对市场旺盛需求，不少企业积极做好准备，保障产品准时交付。“一方面，我们合理安排订单生产顺序，根据生产计划进行排产；另一方面，也会提前制作产品包装，尤其是定制化、个性化包装，进而缩短交货周期，保障产品交付。”胡超说。

随着物流逐渐恢复，面向海外市场的产品也将有序发出。“相信企业发展一定会越来越好。”陈晓军说。

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 01 版）

(责编：王震、陈键)

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