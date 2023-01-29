本报广州1月28日电 （记者陈伟光、程远州）岭南春早，战鼓催进。1月28日，春节后首个工作日，广东省委、省政府在广州召开全省高质量发展大会，对全年重点工作作出动员部署。会议以视频直播的形式开至广东全省各市、县、区，分会场参会人数达2.5万人。

“广东经济的‘危’源自高质量发展不足，‘机’要靠高质量发展才能紧紧抓住。贯彻新发展理念、推动高质量发展是广东的根本出路。”广东省委书记黄坤明在动员讲话中说，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在新春开工第一天召开大会，就是要牢记习近平总书记殷殷嘱托，接续奋斗，擂起新时代聚力推动高质量发展的金鼓，奏响广东奋进新征程走在前列、当好示范的强音，以新担当新作为奋力实现广东现代化建设新的跨越。

围绕狠抓重点项目重大平台建设、坚持制造业当家、实施“百县千镇万村高质量发展工程”、发挥金融“活水”作用赋能实体经济高质量发展、坚持“五外联动”开创对外开放新格局等主题，会议展望新一年推动高质量发展的目标和计划，确保实现广东省2023年地区生产总值增长5%以上的目标。

推动经济高质量发展，重要平台要发挥动力源作用。记者从会上获悉：广东将突出深化粤港澳合作，建立并协调落实粤港澳大湾区重大事项和重大项目年度任务清单，扎实推动横琴、前海、南沙3个平台重大政策、重大改革、重大任务落地落实，推动3个平台在改革开放上当先锋、在吸引外资上挑大梁、在制度创新上做尖兵。广东还将启动“数字湾区”建设，深入推动“湾区通”工程，加快湾区全面数字化发展。

推动经济高质量发展，大项目要继续挑大梁。2023年广东计划重点建设项目1530个，完成投资1万亿元；确保全年固定资产投资增长8%，基础设施投资和工业投资实现两位数以上增长。今年广东要建成投用广汕汕高铁、珠三角水资源配置工程等一批重大项目，加快广湛高铁、梅龙高铁、惠州机场、陆丰核电等项目建设，力争开工建设漳汕高铁、梅武高铁、珠三角枢纽机场等项目，全年新增铁路建设里程共866公里。

推动经济高质量发展，必须坚持制造业当家。目前，广东制造业总产值已突破16万亿元大关，拥有70余万户制造业企业法人和一大批优质企业、8个万亿元级战略性产业集群。新一年，广东将加快推动现代产业体系的立柱架梁，着力推动20个战略性产业集群建设，提质壮大现有的8个万亿元级产业集群，新增3个万亿元级、4个以上5000亿元级产业集群，力争推动全年全省工业投资增长10%以上。同时，将推动9000家以上的工业企业开展技术改造，打造一批具有鲜明特色和核心竞争力的产业发展平台。

此外，广东金融部门将为经济高质量发展提供融资支持，实现制造业、科技创新、小微企业信贷增速超过20%；财政部门将统筹1500亿元支持制造业当家、“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等重点工作；住建部门将开工改造城镇老旧小区1100个以上，筹集建设保障性租赁住房不少于22万套（间），加快解决新市民、青年人等群体住房难题。

会上，广东省长王伟中表示，要全力支持服务企业高质量发展，坚持“两个毫不动摇”，对各类市场主体一视同仁，加快打造市场化法治化国际化一流营商环境。与会多位企业代表在发言中表示，对广东高质量发展充满信心，将继续投资广东、扎根广东。

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 04 版）

(责编：王震、陈键)

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