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春节假期，能源系统职工坚守保供一线——

温暖千座城  点亮万家灯（新春走基层·特别报道）

2023年01月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　工程技术人员在调整机器人数据。
　　赵 军摄（人民视觉）

　　图为注气站工作人员在井口实施注入工艺操作。
　　本报记者 高 炳摄

　　习近平总书记春节前夕视频连线看望慰问基层干部群众时强调，能源安全关系我国经济社会发展全局，是最重要的安全之一。当前，我国正处于冬季用能高峰期。各地区各部门认真落实党中央决策部署，坚持全国“一盘棋”，精心组织调度，全力做好煤电油气保供稳价工作，做好应对极端寒潮天气的准备，守住民生用能底线，确保群众温暖过冬，多措并举全力增产保供，确保经济社会发展用能需求。

　　运煤列车昼夜不息、油气开采千米深钻、清洁能源大显身手、电力工人踏雪巡线……千家万户的光明和温暖背后，凝结着无数人的辛勤付出和汗水。

　　兔年新春，记者同煤炭工人下井，随石油工人翻山，探访能源保供一线。

　　——编  者  

 

　　在山西，塔山煤矿持续释放先进产能——

　　但见乌金滚滚来

　　本报记者  乔  栋  郑洋洋

　　下矿井，比想象中艰难。胶轮车行驶在起伏不平的路面上，发动机的轰鸣声在隧洞回响，头盔与拉手吊环的相撞声在耳边“功放”。综采队副队长李华说：“现在好多了，以前坐‘猴车’下井，又冷又黑、窝得难受。”

　　这里是年产2500万吨煤的塔山煤矿，是山西省能源保供的主力，亦是全国抓好能源保供、持续释放煤炭先进产能的一个缩影。

　　采  掘

　　当天由李华带班下井，这名90后是塔山煤矿最年轻的综采队副队长。

　　早上7点，生产调度会召开。汇报完当日开采计划，李华赶到调度室，与地面集控中心调度人员做下井前的例行沟通。“井下巡检设备发出预警提示，今天已经进入‘周期来压’范围，要加快进度。”调度室工作人员陈建龙盯着电脑屏幕说。

　　周期来压，是指煤炭在开采掘进过程中，顶部压力过大形成的自然垮落，会对液压支柱形成较大压力，影响采掘进度及人员安全。“我们会提高采煤机速度到每分钟5米，准备好单体支架，争取快速通过来压区。”李华心中有数。

　　忙活完，才想起吃早餐。矿上早餐不错，鸡蛋、牛奶一应俱全。

　　7点半，来到下井前的最后一个环节——换装备。记者还在笨拙地往身上挂氧气自救器，李华已换好装备。他拿出手机给妻子报平安，又放回柜子里。

　　13人的综采队集结完毕。刚出门，一辆无轨胶轮防爆车停在门前，这是一辆下井专用运输车。一行人鱼贯进入，3分钟后，便驶到塔山副矿井门口。此处需要人车分流，矿工从一侧门进入，而运输车也将进行最后的入井检查。

　　在如迷宫般的地下通道穿行40分钟后，车辆抵达位于一盘区西翼的8119工作面。这里距地面490米。李华指着洞的方向：“早着呢，往里走。”他掏出5G防爆手机，打开“打车”程序，预约了下午4点的“回程”车辆，“下午我们还是从这里回。”

　　点名完毕，一行人从洞口进入，在黑暗中穿行，雨靴踩上坑洼里深浅不一的积水，10多个探照灯摇晃着前后相随。离工作面越近，巷道愈发逼仄。步行约30分钟后，终于抵达工作面，70台液压支架整齐排列。对面，十几米高的煤层亮闪闪，这些“乌金”将通过放顶煤开采工艺开采出来。

　　检  修

　　检修部在塔山煤矿是一个大部门，除了作业前检查，电力、运输等不同工种的日常巡检也覆盖井下。保供期间，巡检工人与作业班组紧密配合，将交接时间缩短到半小时。此次同期下井的检修组长陈文新，已在井下一线干了近20年。

　　“检修工作，说简单也简单，说难也难。”陈文新说，“随着智能化更替，设备检修看仪表盘数据即可。可难也正在于此——如果智能化设备坏了，必须得了解设备本身的构成和运作原理。”

　　陈文新只有高中学历，但这两年将集控中心的集成面板电路、采煤机的编程电路搞得清清楚楚。听到对讲机里传来的问题，陈文新不慌不忙：“采煤机头有7个缺口，老王赶紧带人去补上；一组去检查液压支架缺液情况，二组去检查照明电路有没有问题……”

　　“我刚参加工作时，每台液压支架对应一个司机，每前进一米都需要13个动作。有时，一个班一天得操作1000多次。”陈文新指着键盘，“现在一个司机可以管7台液压支架，输入指令就行。”

　　检修完毕，“地面，8119工作面准备开工。”工作面入口处是智能化集控中心，李华抓住扶手一脚迈了进去，随着他按下启动按钮，采煤机开始高速运转。“以前是人工操作机器采煤，每刀厚薄全凭经验。后来发展到记忆割煤，人操作一遍，剩下的交给机器，但同样存在割煤不齐的情况。现在，程序割煤可根据井下煤层环境，自动测算每刀的最优路径。”

　　在8119工作面上，他们每班作业可以割7刀、生产3万吨煤。经过刮板运输机和皮带传送，井下的煤源源不断运送到地面。

　　运  输

　　260米宽的工作面上，记者走了几个来回，智能手表显示当天已走了1万步，10斤重的氧气自救器，此刻在腰间成了沉重的包袱。这是井下工人的“标配”，他们每天在距离地面近500米的地下，一工作就是8小时。

　　随着采煤机开始工作，陈文新和巡检队员往巷道方向走，皮带开始运输。快到巷口时，陈文新遇到了从塔山主井徒步来的运输一队副队长孙小刚，后者已从井口沿着皮带巷，一路步行近6公里。

　　矿井所有盘区生产的煤炭，都要汇聚到主皮带运出。一旦发生故障，每耽误一分钟，都会对保供大局造成影响。孙小刚是塔山煤矿研究皮带运输的专家——作为塔山煤矿最早引进的一批大学生，他从技术员干起，研究的“轴对中”技术解决了皮带运输过程中容易抖动、增加磨损的难题。

　　由于岗位特殊，孙小刚已10多年没有回山东老家过年。“我们要打起十二分精神，确保运输不出问题。”孙小刚指了指皮带正上方的一个块状机器，“这不仅是摄像头，还是机器人。通过数据建模，即使在每秒5米的运输速度下，它仍能精准识别大块矸石、铁器等异物。”

　　突然，5G手机响起。“机器‘抓住’了一个画面，有根铁棍混在煤块中，已通过巷道，即将进入地面筒仓。”此刻，地面监控中心的大屏幕上红灯闪烁，机器人发出语音警报。孙小刚马上做出反应：“如果筛查机器没有吸出来，马上停机，打开筒仓处理。”10分钟后，问题得到解决。“以前肉眼很难识别高速传送中的异物，现在的时空预警系统能提前15分钟预警，预判皮带可能出现超载，精准跟踪异物位置。”孙小刚说。

　　下午4点，运输车准时到达巷口。结束一天辛劳的班组队员，沿着来时的路往回走。不一会儿，隧道口的光照亮了每个人，他们脸上沾着黑煤粉，双眸炯炯有神。

 

　　在陕西，延长油田夯实安全保障生产——

　　只为石油汩汩流

　　本报记者  高  炳

　　翻过一道道沟，来到陕西省延安市安塞区，蓝天映衬下，座座橙红色抽油机正高效运转，将汩汩石油开采出来，运向远方。

　　延长石油油田公司杏子川采油厂2800余名职工坚守采油一线，在川梁沟峁间度过春节。

　　一个人的山丘

　　探访建华镇小李沟，不容易。

　　从安塞城区驱车30多公里，一路颠簸中，车辆渐渐驶入大山深处。绕过几道山梁，杏子川采油厂采油四队郝859井区映入眼帘。听见声响，53岁的任守满，笑着迎了出来。“山顶冷，多穿点。”话音未落，一阵大风刮过，寒冷刺骨。

　　环顾一圈，两口井，两间房，一个人。作为一线采油工，任守满已经在小李沟山顶驻扎了9年。

　　每天早上检查抽油机状况，是雷打不动的任务。“螺丝紧不紧，皮带松不松，有没有渗油，都是重点。”除了日常检查，任守满当天还要忙活每月一次的检修保养，抽油机的各大“关节”，都得细细清洁、润滑、紧固，一丝不苟。

　　忙罢，已过晌午，任守满洗了手，准备做饭，“这是酥肉、炸丸子、小米黄馍馍。过年嘛，都是家里早早备好的。”

　　饭菜热腾腾，刚扒拉两口，手机响了。对面山上，工友正在更换密封井口的盘根盒，电话呼叫“援兵”。“这活一个人忙不过来，得去搭把手。”任守满撂下筷子出了门。

　　再回到宿舍时，已是两个小时后，工服上、手臂上，多了3道黑色油斑。桌上的饭菜，早已凉透。“饭菜可以再热，采油不能耽搁。”任守满说，“驻扎井区，就要站好这班岗。”

　　杏子川采油厂厂长刘雪峰介绍，2022年，全厂生产原油85万吨，“能源保供，与这些默默无闻坚守一线的工人密不可分。”

　　除夕那天，各井区的工友忙完手头活计，齐聚附近采油站，一起准备年夜饭。红烧鱼、炖羊肉、陕北八大碗，十几个大盘端上桌，大伙度过了一年中难得的欢聚时光。

　　“我们采油四队，下设9个采油站、210个井区。”采油四队副队长韩春林说，除夕晚上，微信群里特别热闹，“9个站点相互拜年，还分别拍了美食视频，比拼年夜饭。”

　　坐在桌角，任守满听着工友们拉话，跟着笑起来，“那一刻，身为采油工，是一件特别幸福的事。”

　　一张图的探索

　　与小李沟的单人守护不同，化子坪镇阳山梁上，是团队攻坚。

　　沿山路盘旋，汽车驶入采油一队化38井区注气站，一座10米高的球形钢储罐，引人注目。“里边装的是液态二氧化碳。”采油一队技术负责人杨永钊介绍，“这里的‘注碳驱油’变废为宝，是我们的新探索。”

　　井区角落，一张巨幅工艺图，清晰展现了技术人员的探索。储罐中流出液态二氧化碳，经注气泵加压、计量间计量，由井口注入地层。“传统采油，需要给地下注水。这里则注二氧化碳至地下1000多米深处，既能降低碳排放，也能提升原油采收率。”杨永钊耐心解释。

　　说话间，一辆槽罐车绕过山梁，抵达井区门口。注气站站长白成军戴上防护面罩、防冻手套，协助将槽罐里的二氧化碳卸入球形储罐。春节期间，每天要运来六七车，约150吨。

　　注气站里，大伙马不停蹄：6名队员，负责附近21口二氧化碳注入井。经注碳驱油，周围的受益井达89口。“各环节的温度、压力、流量等，有系统实时监测。每两小时再人工巡检一次。”巡检不分昼夜，队员们早已习惯，“夯实安全、保障生产，是最大的事。”

　　能源保供，科技加持。“通过注碳驱油方式，杏子川采油厂年生产原油3万吨，采收率较水驱提高8.1个百分点。”刘雪峰说，项目已具备年10万吨二氧化碳封存能力，“相当于种下90万棵树，在这山峁上，又多了一份绿意。”

　　一条线的守护

　　白福财忙活的，是“一条线”。身为杏子川采油厂巡线队队长，他要确保开采的石油能安全运输至下一个加工环节。

　　“我们20名队员，守护110公里长的输油管道。”说起日常巡线，白福财如数家珍：管道全线穿山越谷，9处跨越河流，5处穿越河流，途经24个村庄，翻越梁峁不计其数。

　　吃过早饭，队员姚海龙背上水壶、揣好干粮，从驻地出发了。今年春节，是他连续第三年在山上过年。他轮值的“野家沟—踏坪湾林场”段，每天要翻3座山，耗时5小时。

　　拨开蒿草，一道陡坡挡住去路。姚海龙手脚并用，爬上小道。隆冬时节，路旁的沙棘、刺槐、酸枣树并不友好，他侧着身，衣袖上还是划了两个口子。

　　“最怕的还是夏天草里的蛇虫，再热高筒靴也得穿。”爬上山顶，姚海龙的脸冻得通红，内衣早已湿透，外套上却是一层薄冰。前方不远处，一个管道里程桩出现倾斜，他挥起铁锹，很快修整妥当。

　　姚海龙“翻山”的时候，白福财正带着几个队友“越水”。不远处的沐浴河面，冰冻半尺多厚。大伙儿手握工具，在河面开凿。“管道在水下1.5米深处，凿开冰，没有彩色油花泛上来，就放心了。”白福财说。

　　“110公里的输油管道全线，每天都要巡护一遍。”队员们干劲满满。自2011年成立以来，巡线队已累计安全护送原油900余万吨。

　　太阳爬过山岗，巡线已近尾声。趁着山顶信号好，姚海龙拨通了家里电话。听到儿子的问候，他开心不已。下山的路上，谈及新年愿望，姚海龙不假思索：“家人平安健康，管道安全如常。”

　　本期统筹：吕  莉  祁嘉润


　　《 人民日报 》（ 2023年01月29日 02 版）
(责编：王震、陈键)
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