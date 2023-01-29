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河北邢台任泽区探索适老化改造

居家养老更贴心（新春走基层）

本报记者  马  晨
2023年01月29日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　咬一口松软的花卷，就着小菜喝着米粥，李现敏老人和老伴吃得心满意足，“自从有了社区食堂，饭菜花样多又好吃，不仅方便，大伙聚在一起也开心。”

　　家住河北省邢台市任泽区游雅社区的李现敏，今年70岁，子女平时忙于工作，只能在周末来看望他和老伴。以前自己做饭，总是“糊弄事儿”，晚上把剩饭菜热一热，凑合着填饱肚子。如今在社区食堂吃饭，每顿都热热乎乎，还荤素搭配。

　　“饭菜分为低糖套餐和低脂套餐，原本市场价8元的午餐，给老人们定价4元，80岁以上的老人免费就餐，工作人员还可送餐上门。”游雅社区食堂负责人张少波介绍，“政府投一点、社区帮一点、个人掏一点，三方合力共建共享，有效保障了餐厅正常运营。”

　　2022年，针对特困、高龄、失能、残疾等居家老年人群体，任泽区开展养老服务提质增能工程，推进实施居家适老化改造工作。门槛改成坡道，床边加装护栏，卫生间配备扶手和折叠式浴凳。任泽区民政局局长李贵朝介绍，在进行居家适老化改造时，按照户均2000元的标准，对改造对象予以资金补助，并根据实际情况制定改造方案，让老年人居家养老变“享老”。

　　截至目前，任泽区已累计建立社区日间照料服务站67家，完成居家适老化改造72户，惠及空巢独居老人2000余名。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月29日 02 版）
(责编：王震、陈键)
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