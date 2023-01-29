本报记者 常碧罗

一大早，重庆市丰都县兴龙镇大岩树村村民罗炳田匆匆来到电力爱心超市门口，“我还有些积分，趁着年节兑换点油。”罗炳田在店里仔细挑选，又买了点日用品，“现在，通过积分兑换，买东西能省不少钱咧！”

在大岩树村，每家每户都有一个“账本”。“我们与丰都县供电公司开展党支部结对，以党建为引领，以‘电力爱心超市’为载体，深化推广运用乡村治理积分制。”大岩树村驻村第一书记冉福雄告诉记者，党员带头开展“积分制+”活动，引导村民积极参与乡村治理、公共服务和乡风文明建设。

自从有了积分，村民湛成明没少参加公益志愿、电商培训等活动。一年下来，老湛一家有了200多分。“我家用积分兑换了2袋大米、8块香皂，还有很多别的东西。”村民余宗明乐得合不拢嘴，“政策给了咱这么多优惠，自己更要加油干。”

积分制让村民尝到了甜头。“现在，村里组织村民进行培训学习、乡风建设、电动农机具推广等活动时，大伙都非常积极。家家户户更注重卫生，邻里关系也比以前更和谐了。”冉福雄说，“奖励积分定期在村两委进行公示，接受全体村民监督。”

湛成明在门上挂好灯笼：“新的一年，咱要把这日子过得红红火火！”

《 人民日报 》（ 2023年01月29日 02 版）

(责编：王震、陈键)

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