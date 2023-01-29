新华社长春1月28日电（记者王帆、颜麟蕴、张博宇）“雪场周边民宿预订量同比2019年增幅超16倍”“长白山位居春节热门目的地榜首”“省外游客消费占比68.85%”……春节黄金周后，最新统计数据显示，吉林省文旅消费稳步复苏，冰雪经济增长势头“兔”飞猛进。

山上“雪友飞驰”，山下娱雪乐园里欢声笑语，大人带着孩子玩冰嬉雪，享受快乐假期。“度假区春节期间接待总人数达4.46万，同比增长13%。”吉林市万科松花湖度假区市场部负责人黄钟锐说。

北京冬奥会后的首个雪季，在滑呗App上，吉林省北大湖、万科松花湖、通化万峰、长白山万达等四大滑雪度假区均进入全国滑雪场滑行里程数排行榜前10。长白山、查干湖景区春节期间接待游客分别同比增长294.31%、419.86%。吉林“西冰东雪”吸引着省内外游客纷至沓来。

在吉林市永吉县北大湖镇南沟村乐雪之家民宿，王红霞正在厨房炖鸡、炖鱼，给上海、西安等地的“雪友”们准备饭菜。来自南京的尹颖已经是第二年在北大湖过年，“东北的年味比我们那更浓，还能利用假期出来玩玩，放松心情。”尹颖说。

南沟村有餐厅旅店108家，民宿床位1700多张。150多名村民从事餐饮服务，50多名村民当上了滑雪教练。今年春节期间，南沟村农家乐已累计接待游客2万余人，实现旅游收入近200万元。

这个春节假期，位于白山市抚松县兴隆乡的南天门村也迎来了热情高涨的游客。“从腊月二十九到大年初六民宿天天客满。”旅游项目负责人刘丁齐说。

南天门是长白山地区一处普通山村，近几年才在村内开发了民宿旅游项目。“看山村雪景”“赏高跷秧歌”“品糯米火勺”“玩烟花派对”……成为游客们在这里过年期间最热衷的活动。

记者从吉林省文化和旅游厅了解到，2023年春节假期，吉林省接待国内游客1154.67万人次，同比增长23.61%；实现国内旅游收入111.78亿元，同比增长33.31%。

冰天雪地也是金山银山。近年来，吉林立足资源优势，实施“冰雪+”战略，推动冰雪旅游、冰雪运动、冰雪文化、冰雪装备全链条发展，培育打造寒地冰雪经济这一新动能。在今年的吉林省政府工作报告中，吉林提出要加快打造冰雪和避暑休闲生态旅游等三个万亿级大产业。

据统计，目前吉林省已建成75座不同规模的滑雪场，拥有319条雪道，建成各类冰雪欢乐谷（娱雪乐园）项目94家，4家大型滑雪度假区正在扩建，冰雪产品结构进一步优化。

同时，查干湖冬捕节、长春净月潭瓦萨滑雪节、吉林国际雾凇冰雪节等享誉国内外，吉林正通过打造节庆活动，实现冰雪经济快速发展，推动“冷”资源变“热”产业。

宏大的冰雪建筑，流光溢彩，长512余米的冰滑梯上，尖叫声不断。今年“4岁”的长春冰雪新天地，已成为市民游客假期旅游首选的热门“打卡地”。“对项目发展前景很有信心。”项目投资建设方——吉林省建设集团有限公司董事长江礼成说。

文旅项目服务是关键。近年来，吉林省健全冰雪服务质量管理体系，着力提升冰雪行业服务水平。

本雪季，冰雪直通车在长春龙嘉机场、吉林市火车站等地常态化开放，每天多个班次往返接送游客。“入冬前，我们就对民宿工作人员进行了服务质量专项培训。”梅河口市鹭航旅游管理有限公司副总经理宋宗航说。

“出行便捷，服务和设施也很人性化，有些缆车都是加热座椅。”来自上海的“雪友”王佳超感慨。

“春节期间的火热势头，是冰雪热潮带来的活力，也是加强服务产生的效果。”吉林市万科松花湖度假区总经理赵兰菊表示，新一年企业发展信心更足，不光要做好雪季运营，还要深挖无雪季节潜力，迎接“五一”“十一”的旅游热潮。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经